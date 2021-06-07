恒大聲明洗股價頹風　檢閱公司削債之路　專家籲有貨者趁反彈減持

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-06-07 19:54

中國恒大（3333）近日持續受到未能兌付商業票據等負面消息拖累，遭遇股債雙殺！縱使其主席許家印於上周四（3日）揚言要「減債」提速， 公司今日﹙7日﹚亦發聲明，澄清近期多項市場傳聞，可是市場人士焦點還是恒大債務問題。外界正觀望公司如何實踐其減債計劃，及將旗下資產分拆上市，以收增強現金流及優化債務結構之效。有分析師提醒，恒大系風險仍在，投資者可趁反彈先行沽貨。

網上日前傳出恒大打折賣房、經營狀況出問題、資金鏈斷層等言論。受負面消息拖累，恒大系股價今日大坐「過山車」，其中恒大曾大跌逾5%，低見10.82元；恒大汽車一度插超9%。

到了午市開市前，公司發聲明，指出商業票據未及時兌付屬極少數，會高度重視及安排兌付，及強調生產經營一切正常。消息帶動恒大及恒大汽車股價從低位回升，恒大最終倒升3.2%，一洗頹風，而恒大汽車跌幅也收窄至3.7%。

至於恒大系其他上市公司，恒大物業（6666）微跌0.99%；恒騰網絡（0136）跌超5%。

恒大債務規模成市場人士焦點

恒大系一直是市場人士焦點。該公司早年發展相當迅速，經過連番買地增加土儲，晉身成千億級房企，每年銷售額逾數千億元。去年銷售額達到7,232.5億元（人民幣‧下同），按年增加20.3%，回款率90.3%，涉及金額為6,531.6億元；更預期今年全年銷售目標達到7,500億元。

高速增長及採取多元化業務發展策略，讓公司整體債務反覆增加。翻查過去3年年報得知，恒大總負債金額連年遞增。

翻查過去3年年報得知，恒大總負債金額連年遞增。（資料圖片）

可是去年8月，在中央限制開發商融資，推出「三條紅線」新政後，恒大借款金額開始掉頭回落，2020年較2019年少834億元。

三線紅線皆中

事實上，公司觸及內地監管機構訂下的「三條紅線」。所謂「三條紅線」，是包括剔除預收款後的資產負債率不得大於70%、淨負債率不得大於100%，以及現金短債比不少於1倍，以限制內地房企增加債務規模。

內地「三條紅線」共分為「紅、橙、黃、綠」四檔，如果全部指標符合監管要求，會歸類為「綠檔」，有息負債規模增速可達15%；如一項指標「踩線」，有息負債年增速收緊至10%；如兩項指標「踩線」，有息負債規模年增速不得超過5%；如果三線全踩，則將歸類為「紅檔」，有息負債不得增加。該項規定旨在防止房企激進擴張，令債務負壓，對樓市、金融體系以至經濟和社會穩定構成風險。

去年，33家綠檔房企中，除中海、龍湖（0960）、華潤置地（1109）、世茂、合生創展、大悅城地產、華僑城A等仍保持零踩線，其他迪馬股份、越秀地產、金輝集團、遠洋集團、中國金茂、五礦地產、建發國際等房企通過促回款、降負債等措施，也實現檔，躋身綠檔房企行列。恒大則是「三線全中」房企之一，難免令到外界對恒大財務狀況作出關注。

去年底借款逾7000億人幣

就如上文所述，恒大債務規模龐大，讓外界關注其調節債務的節奏。翻查公司去年業績報告，截止2020年底公司借款為7,165億元，1年以內需還款項為3,355億元，1至2年內需還款項為1,666億元。

截止2020年底，恒大借款為7,165億元，1年以內需還款項為3,355億元，1至2年內需還款項為1,666億元。（資料圖片）

從上表顯示，恒大於1年內償還借款為3,355億元；2年內合計須償還借款約5,000億元。

恒大債務規模惹關注，但是其資產水平及回款能力亦不容忽視。

資產方面，翻查去年業績，非流動資產3,962億元，流動資產19,049億元。其中受限現金為219.92億元，現金及現金等值物為1,587.52億元。

公司日前則指出，今年首5個月， 累計銷售額為2,851.6億元，按年增4.5%，即已完成全年銷售額的38%；期內累計實現銷售回款2,507.4億元。

許家印於上周四（3日）揚言要「減債」提速，更指出到本月30日，恒大至少實現一條紅線變綠。（羅君豪攝）

恒大料至少一條紅線變綠

對於減債，許家印似乎充滿信心。恒大表示，本月底前恒大的有息負債有望從去年最高的8,743億元降到6,000億元以下，減負步伐再提速，到本月底公司將至少實現一條紅線變綠。

針對當下廣受關注的「三條紅線」，許家印還透露在今年6月30日前，有息負債額將降至「5字頭」。意味著自去年3月全面實施新戰略以來，恒大有息負債降低了近3,000億元。

而內地媒體早前報道中國恒大持有總股本逾三成的盛京銀行（2066）通過直接或間接渠道，向恒大提供逾千億元規模的資金。恒大於聲明內指出，集團與盛京銀行開展的金融業務，符合國家的相關法律法規。

恒大汽車早前公布多款電動車車款，近期亦公布夏季測試情況。（資料圖片）

減價賣樓 配股恒大汽車籌106億

事實上，自去年「三條紅線」政策出台後，恒大致力增加財務資源。繼去年「金九銀十」 後再減價賣樓，今年2月1日到28日在全國開展網上購房周年優惠活動，樓價低至75折。第三屆「5·31購房節」亦啟動，今年5月27日至5月31日期間，限於單棟去化率95%以上的尾盤，客戶買樓可在現有折扣政策的基礎上，享受額外折扣優惠，望可加速銷售回款、推動負債下降。

另外，在5月13日，恒大以20%折讓價格，向第三方配售2.66%恒大汽車股權，令持股降至67.64%，套現106億港元。

而許家印早前表示，有意今年內將「房車寶」（前身為恒房通）分拆上市，集團又秘密回購在2016年「斬件式」出售的恒大冰泉約49%股權，傳計劃再次包裝策劃上市。

集團亦表示，恒大已完成以民生地產為基礎的 「多元產業+數字科技」轉型，旗下8大產業已擁有4個上市平台，未來其他產業也將陸續分拆上市，通過3至5年的發展，未來市值想像空間巨大，屆時恒大有望進一步增強現金流、優化負債結構，全面維持高品質發展態勢。

許家印早前表示，有意今年內將「房車寶」（前身為恒房通）分拆上市。（資料圖片）

伍禮賢：恒大系不明朗 籲「有貨」者減持

對於恒大前景，市場人士採取較審慎應度。光大新鴻基證券分析師伍禮賢表示，恒大集團陷「三線全中」，而恒大汽車早前表示可能於今年第四季交付，尚未有基本面支撐，恒大系股中惟有恒大物業近年來業績保持高增長，股價防守力強。

伍禮賢又預料恒大系股有短期風險，「冇貨」投資者可待進一步消息再入貨，「有貨」投資者可待出現小反彈時減持，非要恒大不可的投資者可選恒大物業。