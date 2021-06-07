耶倫又放「鷹」　稱美聯儲加息對美國有利

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-06-07 08:17

從多方信息來看，如果美聯儲（Fed）加息，放棄當前過度寬鬆的貨幣政策，對美國經濟而言是好事，但對發展中國家而言則可能誘發金融危機。

《新浪財經》報道，美國財政部長耶倫（Janet Yellen）表示，美國總統拜登（Joe Biden）提出的4萬億美元支出方案將對美國有利，即使它會導致利率上升。她認為，這樣的支出水平不足以造成通脹過度。

耶倫表示：「如果我們最終的利率水平略微升高，這實際上對（美國）社會和美聯儲而言都是有利的。」

耶倫説：「十年來，我們一直在與過低的通脹和過低的利率作鬥爭。如果一攬子計劃能幫助緩解問題，那麼這不是一件壞事，而是一件好事。」

此外，中國《經濟日報》發表的文章《美國為貨幣政策轉向緊縮做準備》指出，美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）近期稱，2020年3月突然降息和隨後的應對方式類似於「敦刻爾克大撤退」，只要「上船、救到人」就行了，美聯儲的措施達到了避免美國面臨最壞結果的目的，而其貨幣政策目標也落腳於重就業、輕通脹。隨着美國經濟的好轉，鮑威爾得意的「敦刻爾克大撤退」已然成功，極度關注趨勢和周期的全球投資者，正緊盯貨幣政策何時翻轉。

有跡象顯示，鮑威爾「反攻」的安排已經露出了苗頭。紐約聯儲（FRBNY）近日在年度報告中表示，隨着持續的資產購買，美聯儲資產規模到2023年將達到9萬億美元。在這之後，隨着聯邦公開市場委員會貨幣政策立場正常化，該組合的演變路徑將取決於政策選擇。紐約聯儲預測，這一組合規模可能穩定在9萬億美元，也可能低至6.6萬億美元。目前美聯儲資產負債表規模約8萬億美元，按照每月購債規模1,200億美元的速度，十個月內就可能達到資產規模上限，這意味着美聯儲縮表可能會在2021年底前後實施，但是美聯儲提示將實施相關政策的時刻可能早於2021年秋天。值得注意的是，如果美聯儲資產規模降到6.6萬億美元，貨幣政策緊縮帶來的外溢效應將摧毀絕大多數發展中經濟體，一場巨大的金融風暴會隨之而來。

可以預計，鮑威爾在實施「敦刻爾克大撤退」之後不到兩年，可能就要調整貨幣政策，屆時，這或許是鮑威爾的「諾曼底時刻」，但新興經濟體無疑會視其為「珍珠港」事件。