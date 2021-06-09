恒指低開10點　小米、京東跌逾1%　「三桶油」逆市高開｜持續更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-06-09 09:38

市場繼續觀望美國通脹數據，美股隔晚走勢個別，道指連續兩日收跌，報34599點，跌30點或0.09%；納指收報13924點，升43點或0.31%；標普500指數收報4227點，升不足1點。

另外，港股昨（8日）先升後跌，收市僅跌5點或0.02%，收報28781點；大市成交額1,226.42億元。長和（0001）繼3月後再度回購，以每股最高價59.45元，最低價59.35元，回購103.15萬股，總額涉及6,130萬元。

【09:31】內地股市開市偏軟

內地股市開市偏軟，上證指數開報3576點，小幅低開3點或0.09%；深證成指開報14698點，低開18點或0.13%；創板指開報3203點，低開5點或0.17%。

【09:20】恒生指數低開10點

恒生指數低開10點或0.04%，報28771點，國指低開13點或0.13%，報10715點，科指開報7970點，跌10點或0.13%。大市暫成交額19.09億元。

騰訊（0700）低開0.17%，報600元；小米（1810）亦低開1.8%，報28.3元；京東（9618）跌1.18%，報284.6元；阿里巴巴（9988）跌0.4%，報209.2元。

金融股方面，友邦（1299）開報97.15元，升0.16%，滙豐（0005）則跌0.41%，報48.7元；中國人壽（2628）亦跌0.13%，報15.9元。

油價續升，紐約期油收市升82美仙或1.2%，每桶報70.05美元，是2018年10月以來最高。「三桶油」高開，中海油（0883）高開1%報8.85元。

長和（0001）高開0.5%，報59.8元。

比亞迪（1211）昨重上200元關，今早高開0.7%，報203元，創30天高位。長汽（2333）則回吐2.77%，報22.85元。

周大福（1929）平開，報15.08元；截至3月底止全年盈利60.26億元，按年升逾一倍，主要受惠於一次性租金優惠、黃金借貸未變現收益以及滙兌收益等，派末期息0.24港元。