中國CPI及PPI料大升　港股28600尋支持　比亞迪站200關│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-06-09 09:31

港股昨守於28600之上，惟成交縮減至1,226億元，為過去兩周最低水平。今日觀乎中國CPI和PPI數據，以及A股的反應，能否帶動港股重上二萬九關。

恒指昨微跌5點，報28781點。一如昨日，恒指今浪以5月14日27715點起步，升至6月2日29490點，累升1,775點，按黃金比率計，升浪回落一半為28603點，昨曾最低見28615點，料於28600關初步可尋得支持。

中國今日將公布CPI及PPI數據，據彭博綜合預測，中國5月CPI按年漲幅擴大至1.6%，較4月的按年升0.9%有所加快，5月PPI按年升幅進一步擴大至8.5%，較4月的按年漲6.8%為高。

中國今日將公布CPI及PPI數據。（新華社）

電動車銷售強 比亞迪有3利好

乘聯會昨日公布數據顯示，5月廣義乘用車零售165.5萬輛，按年增長1.1%，按月增長0.8%。5月新能源乘用車零售銷量按年增長177.2%至18.5萬輛，零售銷量突破萬輛的企業有上汽通用五菱的33,175輛、比亞迪的31,908輛、Tesla的21,936輛、廣汽埃安10,395輛，

當中，可重點留意比亞迪（1211），公司傳有望為蘋果電動車供應電池，並正式進軍歐洲乘用車市場，股價昨升6.3%，報201.6元，重上200關。至於其他亦有涉足電動車的車企如吉利（0175）和長汽（2333）分別升1.4%和1.5%。今日可繼續關注其表現。

比亞迪傳有望為蘋果電動車供應電池，股價重上200關。（比亞迪官網）

美國5月通脹料升4.7%

投資者觀望美國明晚的通脹數字，據彭博綜合預測，5月CPI為按年增長4.7%。美股昨晚個別發展，道指收市微跌30點，報34599點。標普500指數先跌後微升，收報4227點；盤中曾高見4236點，距離5月7日4238點高位僅有2點。納指升0.3%，收報13924點。

世界銀行調高全球經濟增長預測至5.6%，惟警告各地增長不均。當中，中國經濟增長預測由7.9%提高至8.5%。世銀又指，全球經濟增長加快，主要是靠少數幾個主要經濟體的強勁反彈，料今年底全球經濟產出較疫情前仍低約2%，料三分之二的新興市場與發展中經濟體的人均收入損失在2022年也難恢復至疫情前水平。