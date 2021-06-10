5G｜香港電訊夥中大醫院　為5G智慧醫院訂標準

撰文： 黃捷 最後更新日期： 2021-06-10 16:28

香港電訊﹙6823﹚宣布，與中大醫院合作，為5G智慧醫院訂下標準。作為香港首家5G全面覆蓋的私家醫院，中大醫院將突破5G新興技術，推動遙距會診及遙距培訓等創新醫療應用，加速醫療業界的數碼轉型。

香港電訊稱，公司可充分發揮5G超過1Gbps超高速及低於10毫秒極低延遲的獨特傳輸優勢。該技術可結合4K超高清視像、3D造影、虛擬實境（VR）及擴増實境（AR）提供仿如身臨其境的體驗，同時為內視鏡、超聲波、電腦掃描、X光檢查等的高解像醫療造影實現多角度視點，以5G實時傳輸進行遙距醫療會診。

中大醫院位於沙田，毗鄰港鐵大學站，是一所非牟利、私營的教學醫院，由香港中文大學全資擁有。香港電訊已為中大醫院建設了全面的5G覆蓋，以實現醫院的全面數碼化。該5G網絡讓中大醫院的醫務人員保持聯繫，而手術室、內視鏡手術室、病房及演講廳的裝置，例如攝影機、平版電腦及醫療設備等均已連結5G網絡。5G技術亦可為醫科生提供遙距醫療臨床培訓，及協助中大醫院舉辦國際醫學會議，為身處大灣區及海外的與會者提供便利。

香港電訊商業客戶業務董事總經理陳紀新表示，透過創新運用5G技術支援不同智慧醫院應用，例如遙距會診（醫生對醫生）、遙距培訓（醫生對學生）及遙距診症（醫生對患者），醫院資源得以優化，而患者可獲得悉心照顧。5G亦可支援更多創新應用，例如醫療物聯網（IoMT）及機器人科技，為香港人帶來更好的生活。

香港中文大學醫院行政總裁馮康則稱，智慧醫院旨在專注於改善患者體驗，提供最佳治療並提升醫療安全。透過與香港電訊在5G技術及應用方面的合作，香港中文大學醫院的數碼轉型得以推進，從而提升醫院的整體成效及效率。