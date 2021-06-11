巨子一周精選｜中美經貿對話　拜登撤TikTok禁令　G7全球企業稅

本周市場焦點落於國際宏觀大事，當中特別的是稅制改革，七國集團（G7）財長會議達成歷史協議，提倡15%的全球最低企業稅率，冀杜絕跨國巨企利用各地稅率差異，避稅成風。本港作為著名低稅港，具體影響要留待稅制細節出台方宜衡量。
本周四（10日）中美兩國商務部長通話，同意推動務實合作，妥善處理分歧。今次是繼上月底國務院副總理劉鶴與美國貿易代表戴琪通話後，兩國在兩周內第三度經貿高層對話。美國最新公布的CPI升至5%超預期，再創十三年新高，白宮經濟顧問早前曾指出，檢討經貿關稅政策時，通脹情况是考慮因素，相信通脹升溫將左右對華關稅政策。
同日，美國總統拜登宣布，撤銷短片分享平台TikTok及即時通訊軟件微信海外版WeChat的禁令，不過亦訂下另一項行政命令，似乎對於中國網路企業的國家安全疑慮依然不減。請點擊以下連結查閱相關評論。
1、科技巨頭支持全球最低企業稅 交「保護費」不如納稅｜巨子點評
為了達成拜登關於制定全球最低企業稅率的稅改方案，美國政府做出了妥協，同意各國對大型跨國公司在本國管轄區產生的利潤徵稅，但是要求此後停止徵收所有數字服務稅 （按此閱讀更多
目前來看，全球稅收制度改革已經是大勢所趨，中國必然會加入其中，積極貢獻自己的智慧。同時，隨著越來越多的中國企業走出國門，中國稅收體系也面臨著稅基流失的風險(按此閱讀更多)
3、PPI爆升9%創十三年高 ING首席經濟師：兩因素預示升勢見頂
商品價格特別是金屬資源在5月最後一周回落，同時有指中國正在考慮對動力煤價格設置限制的行政措施，預料PPI不會再創新高(按此閱讀更多)
4、拜登解除TikTok與Wechat美國禁令 卻為硅谷巨頭留了後手
從拜登取而代之的另一項行政命令來看，對於中國網路企業的國家安全的疑慮依然不減，而且這不只是一個孤立現象，如果説半導體領域中國還是追趕者，那麼在網路創新領域，中國已經可以跟美國分庭抗禮(按此閱讀更多)
5、美今晚CPI料再破頂 中美兩周內三度接觸 鋪路新一輪貿易談判
綜觀美國現時的貨幣及財政環境下，正好給予中美兩國撤銷關稅的契機。在市場聚焦今晚美國通脹數據之際，中國及美國商務部長通話，是兩周內第三度中美高層就經貿議題上的互動(按此閱讀更多)