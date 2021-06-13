越秀服務據報最快下周二建簿　集資最多19.5億港元

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-06-13 17:26

越秀地產（0123）計劃分拆物業管理業務越秀服務獨立上市，越秀服務已通過聯交所上市聆訊。據報稱，該公司最快下周二（15日）建簿（book-building），計劃集資2億至2.5億美元（折合約15.6億至19.5億港元）。保薦人為農銀、建銀、中信建投及越秀融資。

根據招股書顯示，越秀服務是大灣區綜合物途管理的龍頭企業之一。截至2020年底止全年，該公司在管面積達3,260萬平方米，在管物業項目達215個，在管面積中有96.1%位於一線和二線城市。

逾八成收入來自大灣區

該公司全年收入為11.68億元，按年增長30%；收入主要來自非商業物業管理及增值服務、商業物業管理及運營服務兩個部分。其中，非商業物業管理及增值服務業務佔公司收入69.4%；物業管理服務、非業主增值服務及社區增值服務的營收分別為3.4億元、3.3億元及1.3億元人民幣；純利錄得1.99億元，按年大增1.18倍。

越秀服務的在管項目多集中於大灣區，截至2020年9月底止，其地理覆蓋18個城市，當中六個位於大灣區。公司在大灣區的在管面積為2,530萬平方米，整體在管面積的77.4%。 在2018年至2020年，公司產生自大灣區的收入佔營業收入總額分別約85.4%、84.1%、82.4%。

越秀服務是次集資所得主要用於戰略收購及投資、發展增值服務、開發信息投術系統和智能社區及作一般資金用途。