待議息結果　恒指力守28600　騰訊考驗600關│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-06-16 09:45

美國聯儲局展開一連兩日議息會議，市場靜待議息結果。港股欠缺動力，昨更隨A股下跌，跌203點或0.7%，報28638點，美股昨高位回落，恒指28600水平不宜再失。

騰訊料再度考驗600關。美國商務部長雷蒙多接受《彭博》訪問時表示，正向TikTok及騰訊（0700）旗下WeChat進行全面審查，但未有提供完成的時間表，認為這是保護國家安全及經濟利益策略的一部分。

吉利4月發布首款車型「極氪001（ZEEKR 001）」預售情況不錯。

吉利極氪新車大賣 高管減持長汽

吉利（0175）4月發布首款車型「極氪001（ZEEKR 001）」預售情況不錯。極氪智能科技CEO安聰慧透露，ZEEKR 001開啟預售至今，2021年的可交付定單已經全部售罄。從即日起，極氪將不得不停止接收意向金。早前管理層預計將於今年第四季付運，公司預期至2021年財年底，可付運約1萬部。吉利昨升4.8%，報23.1元，創近2個月高位。

不過，長汽（2333）副總經理胡樹傑等三名高管由個人資金需要而擬減持合計不超95.25萬股。長汽昨回吐1.6%，報24.1元。可留意高管減持對股價或造成短線壓力。

議息結果明日凌晨2時出爐

聯儲局展開一連兩日的議息會議，其議息結果將在本港時間周四凌晨2時出爐，普遍預期今次會議將討論收緊貨幣政策，不過，目前市場反應並無如3月時的恐慌，意味市場不擔心通脹會引發聯儲局提前收緊貨幣政策。再者，主席鮑威爾曾表示要跟市場充分溝通才收水，至於何時是合適時機，則待他出口表示。

美股靜待議息結果出爐，道指連跌兩日，昨再跌94點或0.3%，報34299點，考驗50天線。（AP）

美股靜待議息結果出爐，道指連跌兩日，昨再跌94點或0.3%，報34299點，考驗50天線（約34168點），納指與標指亦由上日收市高位回落，納指跌0.7%，標普跌0.2%。美國10年債息處1.5厘水平，未見方向，美匯指數則力守90關，現報90.5。

歐洲股市則連升8日，創1999年以來最長升浪，其中，德股創新高，法股亦迫近20年高位。歐盟宣布，成功發行10年期債券，籌得200億歐羅（約1882億港元），作為歐盟復甦計劃的起動資金。根據歐盟復甦計劃，歐盟預期截至2026年底，將在資本市場融資8,000億歐羅（約7.5萬億港元），以支持成員國重振疫情後經濟項目。