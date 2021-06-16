滙豐范卓雲：恒指年底目標30420點　美聯儲最快12月減債

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-06-16 17:16

滙豐私人銀行認為近期通脹上升屬短暫現象，且預期環球央行政策正常化的步伐將會有序及緩慢，預期恒生指數年底目標為30420點，看好消費股、服務行業股、高科技股、中國新能源股、設備供應股等。

滙豐私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，週期性復甦的規模擴大、盈利前景向好及低息環境持續，今年下半年將繼續採取偏好風險資產的策略及看好週期性行業。她預期美國通脹將於今年第四季見頂，並於2022年内逐步回落，美國核心PCE通脹可望於2022年底回落至1.6%。

該行預計，美國今年12月會宣布由當月或明年初開始逐步減債，具體減幅暫未有預計，但若預計會最先減慢購買房地產抵押證券，國債購買則可能在明年全年量寬持續，且美10年期國債孳息率現徘徊1.5厘水平，可見市場目前已就美國退市、經濟復蘇等建立心理準備，故不預期退市引發恐慌及對股市震盪。

「反壟斷不影響互聯網長期結構性增長趨勢」

對於中國加強反壟斷執法行動，范卓雲認為反壟斷立法是全球性趨勢，且反壟斷的執法措施應不會影響互聯網板塊的長期結構性增長趨勢。從經濟發展政策方面，中國政府將繼續支持互聯網平台和金融科技行業取得增長，看好新監管環境下能維持競爭優勢及盈利增長動力的科網龍頭企業。

亞洲股票當中，滙豐私人銀行對中國及新加坡股票維持偏高比重配置，並預測2021年底恒生指數有望上升至30,420點，而恒生中國企業指數則有望上升至11,760點。在尋找亞洲債券市場的利差機會方面，滙豐私人銀行最看好中國及印尼的高收益債券。

滙豐私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華表示，看好消費股、服務行業股、擁有技術優勢或晶片行業中供應較好的高科技股、中國新能源股、設備供應股等。