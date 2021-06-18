德勤料今年最多130隻新股在港上市　集資額有望超4000億

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-06-18 14:11

德勤中國今日（18日）發佈今年內地及香港新股市場早期表現及前景展望的分析，港交所（0388）上半年融資金額位居全球第三，預料今年全年最多有130隻新股上市，融資額有望超4,000億元。

港半年僅46隻新股上市

德勤中國表示，2021年上半年新股市場表現穩定，納斯達克有163隻新股上市，融資3,566億元，新股數量及融資額位居全球第一，而港交所有46隻新股，新股數量下降22%，融資額按年上升一倍達到2,097億元位居全球第三，主要為內地企業為主。當中快手（1024）融資額達483億元位居全球新股融資額第一位。

香港的新股表現方面，德勤中國指出，上市首日表現最佳的3隻新股分別來自醫療、醫藥及TMT行業，而3隻表現最差的新股則均來自房地產行業，反映出投資者對新經濟板塊的接受程度大大提高，同時不看好傳統及資金密集型板塊。

德勤中國料今年港交所融資額有望續居全球前三位

展望港股市場，德勤中國認為，由於各國繼續推行經濟寬鬆政策令到大量海外資金尋求高回報投資，以及內地部分行業收到監管，再加上中概股回港熱潮持續，預料新經濟企業估值回升後會繼續推動上市計劃，料2021年有120至130隻新股於港上市，全年融資金額可能超過4,000億元，港交所融資額有望繼續位列全球前三。德勤中國又指，港交所於今年第三季就SPAC於港上市進行市場諮詢，或規定SPAC上市規模。

A股方面，德勤中國指出，隨著科創板的穩定發行及創業版的註冊制改革，料內地新股發行會有持續增長，中小規模的製造和科技行業在發行數量上會領先。

整體而言，德勤中國華南區主管合夥人歐振興表示，隨著香港資本市場日漸成熟，港交所出台更多金融產品，且具有包容性的上市門檻，會有更多中資及海外公司來港上市，再加上跨境理財通於下半年推出，有望吸引20萬名富裕的大灣區投資者來港投資，香港金融市場將更具吸引力。