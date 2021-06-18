奈雪的茶、和黃醫藥招股對撼　孖展反應兩極　岑智勇撐「誠哥」

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-06-18 16:23

奈雪的茶（2150）與和黃醫藥（0013）今日﹙18日﹚同日招股，一間貴為內地著名茶飲店營運商，而另一間則是「誠哥」李嘉誠創辦的長和系旗下生物醫藥公司。兩者均具一定知名度，但招股反應卻見天淵之別。

截至今日下午3時半，奈雪的茶孖展額已高達367億元，較公開集資額5.09億元，超額認購71倍。相反，和黃醫藥孖展認購反應冷淡，暫錄1.13億元，較公開集資額5.85億元，尚未錄得足額認購。

按照最低發售價17.2元計算，奈雪的茶市帳率為5.37倍。（資料圖片）

估值未算最高 但資金流動性「吃緊」

百利好証券策略師岑智勇指，奈雪的茶與和黃醫藥雖然是截然不同的企業，但共通點是「蝕緊錢」。先看奈雪的業的財務表現，岑智勇認為奈雪的茶近年的經營現金流雖然有所增加，但留意到其流動資產總值只有13.3億元，而流動負債總額達27.28億元，「不是十分舒服」。

估值方面，從市帳率（P/B）與同業比較，按照最低發售價17.2元計算，奈雪的茶市帳率為5.37倍；相比其他飲食類消費股，農夫山泉（9633）為25倍；本港的維他奶（0345）為8.3倍；在港營運天仁茗茶的賓仕國際（1705）為3倍。

岑智勇稱，他明白市場或喜歡茶飲概念，疫情前更見不少人排隊數小時只為買一杯茶飲，但之後能否再現此光景已是未知之事。由於奈雪的茶資金流動性比較吃緊，故他未必建議投資者認購。

李嘉誠創辦的長和系，旗下生物醫藥股和黃醫藥在港招股。（資料圖片）

至於有著「誠哥」光環的和黃醫藥，岑智勇認為其約4.5倍的市帳率，其估值於眾多「B仔股」之中，估值屬於中間至偏低。另外，由於和黃醫藥已經在美國上市，在港最高發售價比美國收盤價存在溢價，即使最終以折讓價上市，亦不預期能像其他新股大幅抽升。

兩者雙比，岑智勇認為「誠哥」光環較為可取，在定價上不算太進取，雖然預期首日因有美股作參考而不會大漲，但仍看好未來有可觀的升幅；而奈雪的茶則讓他存疑，「奈雪的茶唔係我杯茶」。