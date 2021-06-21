iBond 2021｜每人最多獲分3手　首日沽未必最好？　即睇專家分析

撰文： 梁翠麗 最後更新日期： 2021-06-21 18:37

新一批通脹掛鈎債券iBond（4246）今日﹙21日﹚宣布認購及配發結果，全部有效申請均獲配發，最多可獲三手。專家指出，由於散戶佔數多，料首日會有大量人士抛售，建議若首日低於103元以下暫時不要沽出，「可以等多幾日」。亦有學者則認爲未來3年平均通脹率大概3至4%，而在「保底」下，iBond總回報率起碼有6%，因此低於104.5元出售會較爲不划算。

新一批通脹掛鈎債券iBond（4246）於本月23日發行，24日上市，發行總額200億元。

參考過去七批iBond首日表現，以2011年發行的iBond的首日升幅最高，達6.7%；而2020年發行的iBond的升幅最低，為2.75%。由此可見，iBond升幅歷年差異大。

致富證券董事及證券業務主管郭家安指出，iBond今年發行規模比上年大，參考以往散戶佔數比例大而且上市首日會沽出。「券商推出很多100%的孖展，一定要第一、二天便要出售，變相被逼第一天都要沽貨。」

郭家安：低於103元不宜急沽

他表示，可能第一天的價位會落在大概103元左右，甚至更低。「如果資金不緊絀的話，可以等多幾天至104元左右的正常價位才考慮沽出，而價格低過103元就暫且不要走。」而受美國通脹升溫影響，iBond價格有機會受到影響。郭家安表示未來通脹水平可能會升高，價格或有因此上升的可能。

郭家安亦建議，60歲以上並且手頭資金不多的人士應該全數沽出獲利，並用以購買之後發行的銀色債券（Silver Bond），因爲銀債的息口會更加高。「如果是合資格抽銀債又想長期持有的，選擇銀債會比較好。」

政府將於6月底公布新一批銀色債券的發行詳情，預計發行額將不少於240億元，合資格認購年齡亦會由65歲降低至60歲。參考第5批銀債，保證回報達3.5厘。

各期iBond每輪派息▼▼▼

學者料今年本港通脹率約2.8%至3%

樹仁大學經濟及金融學系助理教授袁偉基預期iBond首掛日價格不會高於106元，而按照把資金存放銀行做定期有0.5%利息作比較，3年則有1.5%的息率，以iBond的包底息2%計算，3年便穩賺6%。「把6%減去1.5%，所以實際上是相差4.5%，因此低過104.5元沽就不著數。但現時是加息周期，估計將來銀行是有1%的利息，因此賺少過2-3%就不應該心急沽出了。」

惟袁偉基補充，預計今年本港通脹率約2.8%至3%，而預期未來3年平均通脹率高達3%至4%，因此把以通脹掛勾的浮動息率計算，今批iBond總回報率可高達6%以上，故首日沽出盈利若低於4%至5%，便顯得較不划算。