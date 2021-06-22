港股全日跌179點險守28300　騰訊美團挫近3%　「三桶油」逆市跑出

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-06-22 16:46

隔晚美股三大指數向好，市場消化聯儲局官員的鷹派取向，道指飆逾500點，收市報33876點；納指收報14141點，升111點或0.79%；標指亦升58點或1.4%，收報4224點。亞太股市今早全線反彈，截至09時20分，日經平均指數最新彈近600點或2.11%，報28603。韓國KOSPI指數最新升17點或0.55%，報3258。

【16:20】

港股全日跌179點或0.63%，收市報28309點，險守28300點；恒生科指收報7812點，跌143點或1.81%；國企指數收報10469點，跌78點或0.74%。大市成交金額1,414億元。

騰訊（0700）全日跌2.9%，收市報573.5元。美團（3690）跌3%，收報292.8元；阿里巴巴（9988）跌1.17%，收報203元；小米（1810）跌3.2%，收報27.05元。

「三桶油」撐市，中石油（0857）全日5.8%，收報3.62元；中石化（0386）收升3.5%，報4.09元；中海油（0883）揚2.8，收報8.91元。

體育用品股再受追捧，安踏（2020）收市報176.4元，全日升1.73%；特步（1368）收報13.3元，微漲0.76%。另外，361度（1361）飆4.6%，收報4.29元；非凡中國（8032）飆15.9%；李寧（2331）升2.1%。

航運股亦落鑊，東方海外（0316）再創新高，收市報149.1元，全日升8.83%；中遠海能（1138）升2.77%；中遠海發（2688）升1.01%；中遠海控（1919）微升0.7%。

【14:50】日股收升873點

日經平均指數收報28884點，升873點或3.12%。韓國KOSPI指數收報3263點，升23點或0.71%。

【14:10】旺旺績後挫半成

恒生指數午後跌擴大，最新報28420點，現跌83點或0.29%；恒生科指最新報7817點，跌138點或1.74%；大市成交額暫錄得963億元。

中石油（0857）午後維持逾6%的升幅，最新報3.64元；中石化（0386）亦升3.5%，報4.09元；中海油（0883）亦漲逾3%，報8.97元。

香港中華煤氣（0003）今日股價突飆升3.6%，報12.16元，成交額3,306萬元。

小米（1810）插3.4%，報27元；騰訊（0700）跌2.7%，報2.8%，報574元；美團（3690）挫2.5%，阿里巴巴（9988）跌1.5%。

旺旺（0151）中午公布，截至今年3月底止，全年股東應佔溢利41.58億元人民幣，按年增長13.94%，但比市場預期的41.76億人幣略差，股價午後跌幅擴至5.05%，報5.64元。

【12:10】美團藍籌最差跌逾2%

港股半日升不足1點，中午收市報28489點。恒生科指則跌108點或1.37%，收報7847點。國企指數收報10518點，跌29點或0.28%。半日成交額達710.52億元。

「三桶油」造好，中石油（0857） 半日飆6.43%，收市3.64元；中海油（0883）漲3%，收報8.93元。中石化（0386）揚4.8%，收報4.14元。

信義系上揚，信義光能（0968）半日升4.9%，收報16.38元；信義玻璃（0868）亦升3.34%，收報32.45元；信義能源（3868）揚6.55%，收報4.39元。

騰訊（0700）半日跌2.1%，報578元。美團（3690）半日跌2.3%，收報577元；阿里巴巴（9988）跌0.88%，收報203.6元；小米（1810）跌1.4%，收報27.55元。

金融股反方面，平保（2318）半日微升0.6%，中午收報76.5元；滙豐（0005）亦升0.9%，收報45.95元；友邦（1299）漲0.21%，收報93.9元；港交所（0388）則倒跌0.35%，收報458.4元。

【11:05】ATMX齊挫

騰訊（0700）昨（21日）錄得高達40.58億元北水淨沽，今早受壓，最新跌2.1%，報578元。美團（3690）跌2.2%，報295.2元；阿里巴巴（9988）跌1.07%，報203.2元；小米（1810）跌1.4%。

比亞迪（1211）吐2.4%，報226.8元。

恒生指數最新報28484點，跌4點。

【10:25】時代天使飆逾半成

半新股時代天使（6699）一度飆逾6%，高見418元，最新報414.4元，仍升5.4%。

其他醫療器械板塊股亦反彈，愛康醫療（1789）升超22%，春立醫療（1858）升逾29%，威高股份（1066）升近一成；康基醫療（9997）升超12%；微創醫療（0853）升近6%。

恒生指數最新報28481點，跌7點或0.03%。

【10:05】內地股市走勢個別

內地股市走勢個別，上證指數開市報3539點，最新升21點或0.61%，報3550點；深證成指開市報14678點，最新跌5點或0.04%，報14635點。

滬深300指數最新報5101點，升10點或0.22%；創業板指最新跌21點或0.65%，報3249點。

【09:55】毛記插逾6%

恒生指數開市後倒跌，最新跌107點或0.38%，報28381點；恒生科指亦跟隨倒跌102點或1.28%，報7853點。成交額暫錄得257.04億元。

傳媒股毛記（1716）插6.5%，報1.29元；東方報業（0018）則逆市上揚5.3%，報0.79元；經濟日報（0423）亦升0.8%，報1.22元。

國際油價造好，石油股跑贏大市，中石油 （0857） 飆逾半成，報3.61元，；中石化 （0386）漲4.3%，報4.12元；中海油 （0883） 亦升2.4%，報8.88元；中海油服務（2883）升5.3%，報6.98元。

藥明生物（2269）回吐1.8%，報134.9元。

汽車股方面，吉利（0175）挫1.8%，報24.6元；長汽（2333）亦瀉3.3%，報23.8元。

【09:20】恒生指數高開86點

恒生指數高開86點或0.3%，報28575點。恒生科指微升5點或0.07%，報7961點。恒生國指開報10568點，升20點或0.19%。大市暫成交額24.74億元。

重磅科技股方面，阿里巴巴（9988）開跌0.7%，報204元；騰訊（0700）亦跌0.3%，報589元；美團（3690）則升0.33%，報302.8元；小米（1810）開跌0.4%，報27.85元。

金融股反方面，平保（2318）微升0.6%，報76.5元；滙豐（0005）亦升0.7%，報45.85元；友邦（1299）漲0.9%，報94.5元；港交所（0388）上揚1%，報464.6元。

中石油（0857）開升2.3%，報3.5元。中海油（0883）漲1.7%，報8.82元。中石化（0386）亦升1.8%，報4.02元。