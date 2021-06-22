上月消費物價升幅加快至按年增1%　政府預計整體通脹大致受控

撰文： 梁翠麗 最後更新日期： 2021-06-22 17:04

政府統計處公布今年5月份消費物價指數按年上升1%，較上月升幅0.8%為高，剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在5月份的基本通脹率為0.2%，較上月0.1%爲高，主要是外出用膳及外賣費用升幅擴大，以及新鮮蔬菜價格跌幅收窄所引致。

經季節性調整的綜合消費物價指數，截本年5月為止的3個月的平均每月升幅為0.2%，而截至4月為止的3個月的相應升幅則為0.1%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅為0.2%及0.1%。

水電媒價格持續飆升

五月份錄得按年升幅的消費類別為電力、燃氣及水（上升32.6%）、交通（上升2.5%）、衣履（上升1.6%）、基本食品（上升1.0%）、外出用膳及外賣（上升0.9%）、雜項服務（上升0.6%）和耐用物品（上升0.4%）；而錄得按年跌幅的類別為雜項物品（下跌4.4%）、住屋（下跌0.7%）和煙酒（下跌0.3%）。

政府發言人表示，5月基本消費物價通脹率輕微上升至0.2%。受到環球通脹上升因素， 短期內外圍價格壓力或會稍微加劇，但由於本港經濟仍在低於生產容量的水平下運行，整體通脹應保持大致受控，政府會繼續密切留意情況。