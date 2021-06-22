儲局又提收水　美股下跌風險少　科技股反成通脹概念股?│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-06-22 20:34

美股連跌五日後終見回穩，在聯儲局議息後，投資風格突變，科技股或成長股跑贏價值股，美元大幅走強但長債息卻下跌。昨日聯儲局一眾成員再發聲表示要收水，並有意對抵押支持證券（MBS）減少購買規模，但均表示目的只有一個就是要經濟好。

聯儲局最新的點陣圖暗示提早加息，2023年的加息預期從3月的0次增加6月的至2次。道指連跌五日後回穩，周一升586點或近1.8%，以6月7日計，最多累跌約4.5%，跌幅未算太多，反而納指表現硬淨，一直於高位爭持，標普亦於高位整固，力守50天線（約4183點）。不過，其他資產則有不同的變化。美元大幅上升至92水平，一周升2%，黃金自上周跌近6%，而美國短債息上升，長債息下降。

中金：美國情況似2014年縮QE情況

中金指，美元快速走強和長美債息下行看似隱含了更多並不一致的信息。從歷史經驗來看，兩者同時出現的情形也並不多見，而在2013年上一輪縮減QE以來出現過兩次：一次為2014年中到2014年底，另一次為2019年初到2019年三季度。對比來看，這兩者的成因與背景不盡相同，而目前與2014年的階段可能更為類似。

該行認為，美股並非趨勢逆轉，而成長股相對都跑贏價值股、發達市場跑贏新興市場。在第一階段美元大幅走強時，大宗商品、黃金和能源表現均會很差。

至於面對長債息卻下跌，取決於市場對通脹的預期。市場認為通脹降溫的原因眾多，例如美元急升令大宗商品價格受壓，或是美國大型基建縮水，令原材料需求減少等因素影響。

補充一點，美國規模略超1萬億美元的兩黨基礎設施計劃在參議院獲得支持，但目前仍在爭議應如何為該方案提供資金支持。現時美國總統拜登已下調基建規模方案至約1.7萬億美元，而該計劃規模更將其再大減四成。故此，這或促成短暫的在加息預期升溫下，短債息上升，而長債息回落的情況。不過，在經濟復甦的前題下，長債息最終也要上升。

聯儲局隔夜逆回購操作使用規模再創新高，至7,651億美元。 (from Unslpash)

流動性「爆棚」 美國放口風收水

美國流動性「爆棚」，聯儲局隔夜逆回購操作使用規模再創新高，至7,651億美元，超過上周五的7,471億美元，亦高於6月17日創下的7,558億美元的歷史紀錄。

美聯儲局開始放口風收水，聖路易斯聯邦儲備銀行行長布拉德表示，美國經濟並沒有陷入衰退，而是堅定地處於擴張模式。美聯儲將不得不以不同的方式管理縮債計劃，以防通脹風險加劇。美聯儲認為應該縮減購債，如果需要的話，可以進行調整，致力於讓市場有充足的時間來調整，並希望這是透明的，而不是破壞性的。同時，他又指，逆回購使用規模增加似乎沒有問題。

同時，達拉斯聯邦儲備銀行行長卡普蘭又指，希望看到美聯儲進行風險管理，「現階段，我們正在質疑房地產市場是否真的需要美聯收儲每月400億美元的支持。如果等得太久才縮減購債規模，導致失衡加劇，可能導致在未來更加需要採取額外行動。」

在流動性充裕下，股市下跌風險並不大，聯儲局放口風都是進行風險管理，加息亦因為經濟好。反而要留意投資風格的轉換，科技股或重獲資金追捧，原因可以多多，例如說甚麼「科技產品才是最有條件加價、你又何時見過蘋果產品減價？」等等，屆時市場又解釋科技股受惠通脹概念了。