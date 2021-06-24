恒生投資發表第3季市場展望　建議增持半導體及5G設備股

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-06-24 15:45

恒生投資管理今日（24日）發表恒生投資管理2021年第三季市場展望，該行點出可留意中國及亞洲市場增長股類別，特別在今年2、3月的急速回調後，中國增長股在現時的估值位置較具投資吸引力。

恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝分析指，環球經濟復甦及增長步入正軌，特別是在歐美這些疫苗接種有積極進展的地區。與第一季相比，公司留意到經濟合作暨發展組織（OECD ）上調多個大型經濟體系在今年的經濟增長預測。另一方面，中國經濟受疫情影響較少，經濟復甦走上正軌並領先環球經濟，而近期隨著經濟活動穩定下來，政策支持力度開始減少。

薛永輝表示，今年至今資金以流入股票為主，認為股票市場的回報比債劵市場較好，尤其是歐美兩個市場表現較佳。他指出，雖然去年科技相關股表現亮麗，但往後今年增長股及價值股的表現將分化收窄。

可留意中國及亞洲增長股類別

該行表示，投資者可專注投資中國及亞洲的增長股，因為中國股票自疫情以來來表現優於環球市場的同類型股票，相信中國增長股將會有較大的潛力。

亞洲股票方面，該行看好長遠受惠於亞洲經濟轉型及產業升級的增長股，以及派息穩定和受惠經濟復甦，故此建議增持半導體晶片、5G設備、工業自動化及新能源汽車產業鏈相關版塊；互聯網商業、印度資訊科技、以及採礦、金屬等綜合能源相關的股份。同時，該行建議投資者減持關公用事業、電訊相關的股份。

至於在中國股票方面，該行則建議增持「內循環」的內需股、國內互聯網經濟持續發展相關的行業、人口老齡化和國內醫藥行業的持續創新相關的行業、環境保護政策相關的股票如新能源行業；以及業務具創新元素的房地產公司包括物管、房地產網上平台等的股份。同時建議減持傳統能源股、電訊及原材料。