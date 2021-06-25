微軟市值破兩萬億　小鵬汽車上市　北水連日沽騰訊│巨子一周點評

本周大型科網及新經濟股消息紛陳，美股方面，納指創歷史新高，微軟在短短兩年時間，市值翻一番，突破2萬億美元，晉身美股市值第二高，僅次於蘋果。至於去年8月才在美股掛牌的中資新能源股小鵬汽車，落實回港上市，是繼奈雪的茶後又一隻焦點中資IPO，股份周五起招股，最多集資176億港元。
不過，科技股接連破高位之際，股王騰訊顯得黯然失色，全月埋單計數股價逆市下跌，而且遭北水連續十日沽貨，累沽達140億元。原因何在?下文精選本周《巨子icon》點評文章，請按連結閱覽全文。
1、騰訊反彈力弱 未收復250天牛熊線 專家拆解北水連日沽貨原因
美國納指創歷史新高，本港大型科技股未見受惠，是否代表市場對香港科技股的估價方法已與美國科技股的估價方法明顯不同？(按連結閱讀全文)
2、微軟市值突破2萬億美元 為何能領先於亞馬遜與谷歌｜企業熱評
微軟公司花了足足33年，2019年微軟市值首度突破1萬億美元，而從1萬億美元到2萬億美元，微軟只用了兩年時間，視窗操作系統也即將迎來大更新，本月將推出Windows11。(按連結閱讀全文)
3、小鵬汽車率先赴港上市 雷軍從股東變直接競爭對手｜企業熱評
小鵬汽車也不只是承載了何小鵬等三位創始人的造車夢，阿里巴巴作為最大的機構股東，小鵬汽車的未來也在很大程度上決定了阿里巴巴在智能汽車領域的未來版圖。(按連結閱讀全文)
4、小鵬獲批上市與阿里完全不同 晶片短缺恐影響業績表現｜企業熱評
科技巨頭、傳統汽車製造商紛紛下場造車，小鵬汽車也面臨着越來越激烈的競爭。汽車行業需要持續不斷的資金支持，而公司依然沒有扭虧，這也是其一年內第三次尋找外部融資的原因。(按連結閱讀全文)
對一般公司而言，認購209倍或許是一個不錯的成績，但對於市場熱度極高的奈雪而言，209倍的認購堪稱「遇冷」。(按連結閱讀全文)
即使沒受到各國政府的強力監管，虛擬貨幣自身也存在一個巨大缺陷，那就是對能源的需求巨大(按連結閱讀全文)