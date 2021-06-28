瑞銀料聯儲局最快今年年底減債　看好周期股票

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-06-28 17:19

瑞銀今日（28日）發佈下半年投資展望，瑞銀財富管理投資總監辦公室香港股票主管李智穎表示，近期通脹升溫，股市出現短暫回調，但需求增加亦會推動公司盈利向好。

李智穎表示，聯儲局預期2023年啟動加息，因此今年到2022年為止會維持低息水平，因此建議投資者選擇周期性股票，又看好再生能源板塊，而內地金融股有望追落後。另外，美國10年期國債息率波動較大，將會影響增長型板塊。

提及內房股，李智穎指出，內地房地產銷售仍很熱烈，但當局需控制宏觀經濟槓桿，因此預料內地關於房地產的政策持續收緊。

料中國GDP次季最多升8%

瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆指出，近期美國通脹飆升，但估計第四季有望緩和；聯儲局最快在今年年底減少買債規模，但整體規模仍是增長，對市場流動性沒有太大影響，料到明年下半年會加息1至2次，年底最多增加至2%。她又建議投資者可選擇估值合理的增長股、優質債券、大宗商品及基建板塊。

中國經濟方面，胡一帆預期，第二季GDP增長將介乎7.5%至8%，下半年將回復至5.5%至6%。大宗商品價格因經濟復甦而大幅上漲，但中國下游行業競爭非常激烈，發改委亦會控制能源價格，預料下半年PPI會放緩至5至6%。