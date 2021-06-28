李寧發盈喜飆13%　專家反指兩因素或限制發展　轉買呢兩隻更值博

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-06-28 19:37

繼安踏（2020）發盈喜後，李寧（2331）亦同發盈喜，消息刺激體育用品股全面走高。李寧今日大升13.6%創新高，報93.85元，盤中更一度高見105元，曾晉身「紅底股」。專家表示體育用品股可看好，但反指兩因素或限制李寧未來發展，現價並不值博，反而因一原因看好安踏及特步（1368）。

至於其他體育用品股今日亦大升，安踏亦升5.5%，報189.7元，同創新高，特步升近10%，361度（1361）漲近6%。

李寧預期上半年銷售增長超過60%至98.9億元（人民幣‧下同），盈利不少於18億元，按年增1.6倍。公司指，盈利增長來自收入增加及經營利潤率持續改善。摩根士丹利表示，李寧業績勝該行預期，估計公司上半年收入和零售銷售分別增長71%及80%，第二季零售銷售增長達75%，經營溢利和純利率分別升至23.5%及18%，並預期上半年純利為19億元，予「增持」評級，目標價99元。

李寧發盈喜，預期上半年銷售增長超過60%，盈利不少於18億元人民幣，按年增1.6倍。（視覺中國）

陳政深：李寧採單品牌發展有隱憂 安踏特步更可取

艾德證券期貨聯席董事陳政深接受訪問時表示，整個體育用品板塊皆可看好，一來體育盛事正在進行，二來中國消費市場復甦。然而，他指李寧現價未宜高追，「李寧今年預測市盈率已達70倍，相比之下，安踏只約50倍，特步約40倍左右，安踏、特步估值較為相宜，但兩者仍皆宜待回調近10天線水平才部署吸納。」

陳政深認為，安踏和特步比較可取，並對李寧日後發展抱有疑問，「李寧地區收入主要來自北方，農村消費力較大城市為低，加上公司主要以單品牌銷售，恐限制李寧在二、三線等低端城市的發展。相反，安踏和特步則以多品牌策略，擁有更多想像空間」。

木村光希成為FILA FUSION代言人（FILA）

安踏FILA增長好 特步獲高瓴入股

安踏6月中旬同樣發盈喜，公司指，上半年新冠疫情對中國零售市場影響相對已經大幅下降，安踏品牌、FILA 品牌及其他品牌收益按年錄得強勁反彈，致使整體預期收益按年增長超過50%，毛利率亦將會進一步提升整體。

按綜合基準，安踏預期上半年經營溢利將增長不少於 55%至55.8億元，如不包括分佔合營公司虧損影響，預期上半年溢利將增長不少於65%至39.3億元，如包括分佔合營公司虧損影響，預期溢利將按年增長不少於110%至34.9億元。

另外，特步（1368）早前公布第一季零售銷售增長（包括線上線下渠道）按年增長約55%。其後又獲私募基金高瓴入股，高瓴投資6,500 萬美元於特步環球，並共同發展旗下兩個品牌K -Swiss及Palladium的全球業務。交易完成後，高瓴將持有特步環球20%的股權，並且高瓴與特步國際簽署5億港元的6年期可轉股債券認購協議，換股價為10.244 港元。

Nike第四財季營收為123.4億美元，按年增長96%。（Sneakers Magazine）

滔博利潤率低 寧直接買Nike

對於體育用品分銷商的滔博（6110）能否乘勢追落後，陳政深表示，滔博的利潤率甚低，只得約7%左右的單位數水平。「如要買滔博，倒不如買美股Nike，投資方向更直接，股價走勢更好。」

Nike（美：NKE）第四財季營收為123.4億美元，按年增長96%，扭虧為盈賺15.1億美元，其中，大中華區營收按年增長17%至19.3億美元，收入佔比約15.6%。股價昨大升15.5%，報154.35美元，創上市新高。