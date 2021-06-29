奈雪的茶市場競爭大　專家較看好和黃醫藥：有「誠哥光環」加持

撰文： 許世豪 鄺月婷 最後更新日期： 2021-06-29 17:52

奈雪的茶（2150）與和黃醫藥（0013）將於明日（30日）首日掛牌，一間是內地著名茶飲店營運商；另一間是「誠哥」李嘉誠創辦的長和系旗下生物醫藥公司。

兩者均具一定知名度，但暗盤價卻見天淵之別。參考富途暗盤價，奈雪的茶一度高見22.75元，升14.9%，但之後好快回軟，截至下午5點05分，升幅收窄至1.52%，報20.1元，一手帳賺僅150元；和黃醫藥升幅則企穩於兩成以上，最新升24%，報49.7元，一手帳賺近5,000元。

富途暗盤價，奈雪的茶一度高見22.75元，升14.9%，但之後好快回軟。（資料圖片）

奈雪的茶定價偏高

兩隻股份將於明日掛牌，投資者的「追揸沽」策略應如何？信誠證券聯席董事張智威認為，奈雪的茶估值偏貴，增長空間不多，茶飲市場競爭較大，消費者口味亦會不斷轉變，未來人們未必會繼續購買茶飲，其市場前景值得憂慮。

他相信，投資者未必會「長揸」，因此股價升勢受限制，散戶或以「即日鮮」心態炒作，估計首掛有約一成升幅，若已達到該價位，散戶便可考慮沽出。

張智威認為，茶飲市場競爭較大，消費者口味亦會不斷轉變，相信奈雪的茶增長空間不多。（資料圖片）

富昌證券聯席董事譚朗蔚覺得，奈雪的茶定價偏高，「名氣大過實質」，加上市場最近不太受落飲品、食品類股份，即使火鍋股海底撈（6862）、飲品股農夫山泉（9633）等股份的股價已從高位回落，估計炒作空間不大。

他認為，有貨的散戶可待首掛時，若股價企穩19.8元的定價水平，可看看可否延續升勢，估計最多有一成升幅；若是守不住，便要小心一點。

譚朗蔚認為，和黃醫藥長遠前景較奈雪佳，估計首掛或有兩成升幅。（資料圖片）

和黃醫藥有「誠哥」光環

至於另一新股和黃醫藥（0013），張智威認為，和黃醫藥沒有太多獨有賣點，純粹是有「誠哥」的光環，令市場不斷炒作，「如果唔係有光環，根本唔會有咁既升幅。」不過若果散戶睇中公司的醫藥概念及研發能力，則可考慮長期持有，「閒閒地一年半載係好基本。」

譚朗蔚就認為，和黃醫藥長遠前景較奈雪佳，市場最近鍾情炒作醫藥行業股份，加上該股有「誠哥光環」，預料該股可有一至兩成升幅，但暫時很難斷定該股可否「長揸」，散戶長遠仍需觀察和黃的基本面和業績表現。

奈雪的茶以每股19.8元定價，為招股價上限，集資淨額約48.42億元。 公開發售獲超額認購約431.03倍，國際發售部分獲約17.18倍超額認購。由於超購逾100倍，公開發售比例升至50%；一手500股中籤率為8%，抽40手穩獲一手。

和黃醫藥（0013）公開發售部份獲2.11萬份申請，合共認購6,799.4萬股，超購4.23倍，每股定價40.1元，集資淨額約39.5億元；一手中籤率為60%，認購4萬股或80手，可穩獲一手。