中國6月官方製造業PMI為50.9　綜合PMI產出指數繼續擴張

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-06-30 09:20

2021年6月30日，中國國家統計局服務業調查中心和中國物流與採購聯合會發佈了中國採購經理指數（PMI）。對此，國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河進行了解讀。

6月份，中國製造業採購經理指數、非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為50.9%、53.5%和52.9%，比上月回落0.1、1.7和1.3個百分點，但均持續位於臨界點以上，中國經濟運行繼續保持擴張態勢。

一、製造業採購經理指數運行平穩

6月份，製造業採購經理指數微落0.1個百分點，繼續位於景氣區間，製造業保持平穩擴張。本月主要特點：

一是供需兩端一降一升。生產指數為51.9%，比上月回落0.8個百分點，近期部分企業生產活動受到晶片、煤炭、電力供應緊張以及設備檢修等因素影響，生產擴張放緩。新訂單指數為51.5%，比上月小幅上升0.2個百分點，反映市場需求保持增長。本月各行業表現差異較大，紡織服裝服飾、醫藥等行業生產指數和新訂單指數均位於56.0%及以上較高景氣區間，且高於上月2.0個百分點以上，產需增長較快。石油煤炭及其他燃料加工、黑色金屬冶煉及壓延加工等行業兩個指數均降至臨界點以下，行業景氣水準下降；汽車製造業兩個指數連續兩個月位於收縮區間，「缺芯」等因素給行業發展帶來不利影響。

二是進出口指數有所下降。新出口訂單指數為48.1%，低於上月0.2個百分點，表明製造業國外訂貨量回落，其中農副食品加工、黑色金屬冶煉及壓延加工、有色金屬冶煉及壓延加工等行業新出口訂單指數低於43.0%，回落幅度較大。進口指數落至臨界點以下，為49.7%，低於上月1.2個百分點，反映製造業生產用原材料進口量較上月有所減少。

三是價格指數高位回落。近期出台的一系列「保供穩價」政策效果顯現，製造業價格快速上漲得到初步遏制。本月主要原材料購進價格指數和出廠價格指數均由升轉降，分別為61.2%和51.4%，低於上月11.6和9.2個百分點。從主要原材料購進價格指數看，除石油煤炭及其他燃料加工業繼續攀升外，其他行業均明顯回落。從出廠價格指數看，大部分行業均有不同程度回落，其中黑色金屬冶煉及壓延加工業、有色金屬冶煉及壓延加工業下降幅度較大，均落至收縮區間；但石油煤炭及其他燃料加工業仍高於70.0%，產品出廠價格繼續上升。

四是不同規模企業PMI總體穩定。大、中型企業PMI分別為51.7%和50.8%，低於上月0.1和0.3個百分點，繼續保持在擴張區間。小型企業PMI為49.1 %，高於上月0.3個百分點，雖仍位於收縮區間，但景氣度有所改善。

五是消費品製造業景氣度上升。受市場需求回暖及年中促銷活動等因素帶動，本月消費品製造業PMI升至近5個月以來的高點，為52.2%，高於上月1.6個百分點。其中，生產指數和新訂單指數分別為53.9%和54.6%，高於上月1.0和3.5個百分點，行業生產和需求擴張加快。

二、非製造業商務活動指數有所回落

6月份，非製造業商務活動指數為53.5%，低於上月1.7個百分點，非製造業延續擴張態勢，但擴張力度有所減弱。

服務業保持恢復態勢。受個別地區局部疫情等因素影響，服務業商務活動指數回落至52.3%，低於上月2.0個百分點，但仍高於臨界點，顯示服務業穩步恢復態勢不改。從行業情況看，受「618」年中促銷活動帶動，本月與線上消費密切相關的郵政快遞、電信廣播電視及衞星傳輸服務、網路軟件及信息技術服務等行業商務活動指數均位於57.0%以上較高景氣區間，業務總量增長較快；貨幣金融服務、保險業均升至60.0%以上高位景氣區間，業務活動明顯加快。此外，航空運輸、住宿、餐飲等行業商務活動指數降至臨界點以下，市場活躍度降低。從市場預期看，業務活動預期指數為60.4%，繼續保持在高位景氣區間，且高於近年同期水準，反映服務業企業對市場發展前景持續看好。

建築業在高位景氣區間平穩運行。建築業商務活動指數為60.1%，與上月持平，連續兩個月位元於高位景氣區間，建築業保持較快增長。從價格情況看，建築業投入品價格指數、銷售價格指數分別降至51.7%和52.0%，其中投入品價格指數大幅下降21.9個百分點至9個月以來的低點，建築業成本上漲壓力有所緩解。

三、綜合PMI產出指數繼續保持擴張

6月份，綜合PMI產出指數為52.9%，低於上月1.3個百分點，表明中國企業生產經營活動總體保持擴張，但力度有所減弱。構成綜合PMI產出指數的製造業生產指數和非製造業商務活動指數分別為51.9%和53.5%。