本港上半年IPO集資額創新高　全球排名第三

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-06-30 10:43

畢馬威近日發佈2021年上半年中國內地、香港乃至全球IPO市場情況報告，縱觀全球市場上半年的集資總額和上市家數分別為2,100億美元和1,047家，較2020年同期分別上升196%及134%。

港交所在全球排名第三

報告指，美國、香港及內地A股市場仍處於領先位置，香港證券交易所在全球五大證券交易所中排名第三，上海證券交易所緊隨其後排名第四。

值得一提的是，受益於創業板和科創板上半年交易量增加帶動，A股市場上市IPO數量達到248家，較2020年上半年同期翻倍。從後續看，A股上市申請仍然活躍，約有690家公司申請上市，大部分是科創板與創業板上市申請，行業主要是信息技術、TMT以及高端工業市場，反映A股科創板和創業板註冊上市機制深得市場的信心和認可。

此外，以募集金額計算，在前十大A股IPO中，有6家來自科創板和創業板市場，A股最大IPO為三峽能源募資227億元人民幣，H股最大IPO為快手科技募資483億港元。

今年香港前十大IPO項目中，前五大都是內地科技及物流企業包括快手（1024）、京東物流（2618）、百度（9888）、嗶哩嗶哩（9626）和攜程（9961），其中，最大的IPO項目為快手，募集金額達到483億港元。(新華社)

港IPO集上半年資額創歷史新高

值得關注的是，今年上半年，外界很明顯感受到港股的上市浪潮一波接一波，港交所IPO募資額也創同期歷史新高，達到260億美元，位居全球交易所第三。

畢馬威報告顯示，今年上半香港市場IPO數量達到46家，募資總額2,132億港元，儘管數量不及2020年，但是募資總額按年增長130%。港股市場IPO在數量未增加基礎上，募資金額卻創同期歷史新高，除了歸咎於市場流動性充足，主要得益於內地大型科技及物流公司在香港上市。

例如，今年香港前十大IPO項目中，前五大都是內地科技及物流企業包括快手（1024）、京東物流（2618）、百度（9888）、嗶哩嗶哩（9626）和攜程（9961），其中，最大的IPO項目為快手，募集金額達到483億港元。

此外，香港新上市制度今年迎來三周年，該制度允許具有同股不同權架構新經濟企業、尚未盈利的生物科技企業以及符合資格的公司進行二次上市。在今年上半年，有13家公司根據香港新上市制度實現IPO，共募集1411億港元，佔期內募資總額的66%。