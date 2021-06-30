內地爆炒晶片股　單日飆兩成　專家分析中芯、華虹跟升要睇一因素

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-06-30 18:06

中國半導體行業好消息多籮籮，一來行業業績佳，二來供應緊張，市場看好晶圓加價能力，多隻A股晶片股今日大升，專家分析指，中芯（0981）和華虹（1347）等未有大為受捧，認為港股資金比較理性，後續要視乎晶圓產品加價幅度。

中國晶片行業表現佳，多間企業發布半年報業績預告，業績表現亮眼，其中，芯源微（滬:688037）預計半年淨利潤按年增加至少4倍，股價今日大升12.8%，明微電子（滬:688699）更預計上半年多賺超過8倍，股價大升兩成漲停，並創上市新高。

另外，同業芯朋微（滬:688508）升兩成漲停，富滿電子（深:300671）亦飆兩成，氣派科技（滬:688216）和力合微（滬:688589）升近8%，而中芯A股（滬:688981）正築底回升，在成交上升下，今升4.3%，創近半年高。

內地爆炒晶片股，多隻晶片股發盈喜兼大升兩成。（路透社）

摩根士丹利及野村均看好中國半導體行業，認為晶片供應至2022年仍是持續緊張，摩根士丹利更指裸晶圓料下半年可加價，而在資本開支增加下，拋光晶圓應可加價5至10%，加價時間點早於該行預期。同時又指，拋光晶圓在半年前產能未完全釋放，但現時已面臨供應緊張。

A股科技股造好 比亞迪分拆半導體獲受理

A股晶片股起動，加上創業板指再升2%，報3477點，收市創2015年6月新高。不過，港股半導體股份不太受惠，中芯表現未算突出，只升2.4%，報23.9元。公司第二季指引預計次季收入按季增加17%至19%，毛利率介於25%至27%的範圍內。今年上半年營收預計約24億美元，首季收入為11億美元，按季增長12.5%，毛利率為 22.7%，按季升4.7個百分點，意味次季收入及毛利均可錄得上升。

中芯表現未算突出，只升2.4%，報23.9元。公司第二季指引預計次季收入按季增加17%至19%，毛利率介於25%至27%的範圍內。

至於華虹，公司預計第二季銷售收入約 3.35億美元左右，較首季的3.048億美元，按季升9.9%，毛利率約在23%至25%之間。股價今日升1.2%，報42.9元。

阮子曦：中芯華虹跟升視乎晶圓加價能力

中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦接受訪問時表示，「A股晶片股大升料因即將迎來中國共產黨黨慶，並認為會有重大政策扶持而走高。相對地，資金在香港則比較理性，中芯及華虹兩者估值不算便宜，未來升勢要視乎晶圓能否加價及其加價幅度」。

另外，比亞迪 （1211） 擬分拆旗下半導體業務於深交所創業板獨立上市申請，已獲深交所受理。阮子曦再指，比亞迪分拆半導體料對行業提振有限，而對比亞迪本身則較為有利。

$中芯國際集成電路製造有限公司(00981.HK)$$華虹半導體有限公司(01347.HK)$