恒指「七翻身」未果卻先倒下　全周跌千點　北水7日累沽騰訊百億

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-07-03 08:00

港股7月首個交易日不但未能「七翻身」，周五更是大成交下跌，跌517點或1.8%，成交達1,758億元。恒指上周全周累跌3.3%或977點，報28310點，繼續未脫27500至29400區的橫行格局。

A股拖累港股下跌，A股周五大跌近2%，創業板指更大跌3.5%。外資透過滬深港通淨流走A股達86億元人民幣，上周累計淨沽出近158億元人民幣。北水取態同樣急轉，並於周五大舉逃出港股，達70.5億元，全周淨流走近81億元。

騰訊（0700）再失250天線（約處592.68元），收報574.5元，考驗5月11日566.5元低位支持。不過，騰訊積弱非新事，最近7日，北水更累沽騰訊近百億元，達98.8億元，同時又累計沽出小米（1810）19億元。小米周五跌近3%，報26.2元，創近一個半月新低。

海底撈上周表現最好，反彈近9.5%，報40.45元。（資料來源：彭博）

價殘海底撈反彈 吉利創板上市未果跌一成

58隻恒指成分股中，上周僅得7隻錄得上升，一隻平收，其餘均告下跌。恒指成分股之中，表現最好的反而是「價殘」的海底撈（6862），反彈近9.5%，報40.45元，其次的便是港鐵（0066）和長實（1113），兩者全周升近1%。

至於下跌最多的是吉利（0175），全周跌10.6%，報23.3元。吉利撤回上海科創板上市申請，據《彭博》報道，吉利集團副主席李東輝表示，現時仍會保留到科創板上市的選項，但同時會考慮其他集資方法。工行股價在除淨後便連跌4日，上周累跌9.4%，屬表現第二差的藍籌股。

中美科技股造好無助本港科技股和恒生科指回升，恒生科指反而倒跌4.2%。（資料來源：彭博）

中美科技股造好無助科指回升

香港科技股一沉不起，即使外圍美股納指創新高，中國創業板指也曾一度創2015年6月新高，但亦無法帶動本港科技股回升。

恒生科技指數全周跌近4.2%，未能企穩8000關，而30隻成分股之中只有5隻錄得上升。當中，網易（9999）表現最佳，累升3.2%，其次便是ASM太平洋（0522），累升2.7%。至於跌幅最勁的是微盟（2013），累跌11.8%，報15.9元，快手（1024）更是反覆尋底，上周累跌11.4%，報183.2元。

$騰訊控股有限公司(00700.HK)$$小米集團(01810.HK)$$海底撈國際控股有限公司(06862.HK)$