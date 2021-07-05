港股全日挫166點錄5連跌　科指跑輸美團插逾半成　汽車股逆市造好

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-07-05 16:37

港股上周累跌978點，上周五7月開局收市報28,310點，單日跌549點。今早「黑期」升約80點，在28330點附近，到底「7翻身」會否出現？

歸創通橋（2190）今日掛牌。上周五暗盤造好，一度升逾4成，在富途暗盤收市價55.85元，較招股價42.7元高30.8%，每手不計手續費賬面賺6,575元，留意今早開市。

【16:19】維他奶全日瀉11.7%

港股全日跌166點或0.59%，收市報28143點；恒生科指收市報7712點，挫180點或2.28%；恒生國指跌141點或1.36%，收市報10274點。大市成交額1,653.94億元。

美團（3690）全日瀉5.6%，收市報287元，成交額達109.75億元。騰訊（0700）跌3.6%，收報554元，跌3.6%，成交額241.12億元。阿里巴巴（9988）挫2.83%，收報206元；京東（9618）跌2.9%，收報292元；小米（1810）微跌0.95%，收報25.95元。

汽車股全日造好，吉利（0175）上漲5.4%，收報24.55元；比亞迪（1211）揚近5%，收報232.2元；長汽（2333）飆6.7%，收報26.15元；贛鋒鋰業（1772）漲11.8%，收市報124.8元。

金融股全日普遍向好，滙豐（0005）升0.7%，收報45.15元；友邦（1299） 升1%，收報96.75元；港交所（0388）則微跌0.04%，收報455.6元。

維他奶（0345）全日瀉11.7%，收報25.95元。

首掛歸創通橋（2190）近全日高位收市，飆40.5%，收市報60元，每手帳賺8,650元。

【15:15】內地股市靠穩

內地股市收升，上證指數全日升15點或0.44%，收報3534點，成交額4,454.32億元人民幣。深證成指收報14718點，升48點或0.33%，成交額達5,606.16億元。

滬深300指收報5085點，全日升4或0.09%；創業板指收報3352點，升18點或0.55%。

【14:12】恒指午後跌近200點

港股跌幅稍為擴大，現跌172點或0.61%，報28138點。恒生科指最新報7698點，失7700點關，跌193點或2.45%。

美團（3690）跌幅進一步擴大至逾6%，最新報284.2元。騰訊（0700）跌逾4%，報549.5元。阿里巴巴（9988）跌逾3%，報205.4元。

金山軟件（3888）跌逾3%，一度低見43元，最新報43.45元。

維他奶（0345）最新跌11.9%，報25.9元。

【12:10】歸創通橋首掛揚4成

港股半日跌128點或0.45%，中午報28181點；恒生科指收報7716點，跌175點或2.23%；恒生國指收報10297點，跌117點或1.13%。半日大市成交額885億元。

美團（3690）半日挫5.5%，中午收報287.4元，成交額48.7億元，暫為第二最多成交額。騰訊（0700）成交額達122億元，半日跌3.9%，收報552元；阿里巴巴（9988）挫2.4%，收報207元；京東（9618）瀉3.06%，收報291.6元；小米（1810）跌1.53%，收報25.8元。

汽車股半日造好，比亞迪（1211）漲5.35%，中午收報233元，成交額11.8億元。吉利（0175）亦升近半成，收報24.45元；長汽（2333）漲6.33%，收報26.05元。贛鋒鋰業（1772）飆8.8%，收報121.5元。

歸創通橋（2190）首掛半日上揚39.6%，中午收報59.6元。

本地地產亦向上，領展房產基金（0823）半日揚2.4%，中午收報76.45元；置富產業信託（0778）漲2.15%，收報8.57元；長實（1113）升2.04%，收報54.95元；恒隆地產（0101）收報19.28元，上漲1.9%；恒基地產（0012）升1.64%，收報37.2元。

消費券帶旺消費，卓悅控股（0653）半日升2.4%，中午收報0.255元；周大福（1929）漲1.82%，收報17.9元；莎莎國際（0178）微升1%，收報2.12元。

【11:26】港股轉跌逾百點

恒生指數最再轉跌，現報28196點，跌114點或0.4%。恒生科指則跌2.17%，報7721點，失守7800點關。大市成交金額暫為781.02億元。

美團 （3690） 最新跌逾半成，報288.2元。阿里巴巴（9988）跌2.5%，報206.6元。

金融股逆市向好，滙豐 （0005）升0.3%，報45元；友邦（1299） 升0.7%，報96.45元。

【10:39】完美醫療一度飆8%

前稱「必瘦站」的完美醫療（1830））公布，完美醫療健康管理公司主席、行政總裁兼執行董事歐陽江增持股份。完美醫療一度飆8%，高見9.44元，最新報9.33元，仍升6.75%，成交額達3,475萬元。

【10:15】比亞迪飆逾半成

恒生指數現倒升13點或0.05%，報28323點。

汽車股回升，比亞迪（1211）漲逾半成，最新報232.8元；吉利（0175）揚4.7%，報24.4元；長汽（2333）亦飆5.3%，報25.8元。

美團（3690）挫3.6%，報293.2元；阿里巴巴（9988）跌2.2%，報207.4元；騰訊（0700）曾低見562.5元，最新報565.5元，跌1.6%。

石藥（1093）插3.8%，報10.62元。

【09:40】恒指跌幅收窄至不足百點

恒生指數跌幅收窄，最新報28245點，現跌64點或0.23%。恒生指數現跌83點或1.06%，報7808點。

科技股普遍向下，美團（3690）挫超過2%，最新報296.6元，再失300元昇關。阿里巴巴（9988）跌1.5%，報208.8元；騰訊（0700）跌1.3%，報567元；快手（1024）一度跌至上市新低，見176.6元；最新報181.2元，仍跌1.09%。

半新股和黃（0013）跌逾7%，報59.9元。奈雪的茶（2150）則升1.9%，報16.98元。

【09:20】恒生指數低開211點

恒生指數低開211點或0.75%，報28098點。恒生科指低開59點或0.76%，報7832點。恒生國指開報10339點，跌75點或0.73%。大市暫成交額47.98億元。

騰訊（0700）開跌0.78%，報570元；美團（3690）亦跌1.25%，報300.2元；阿里巴巴（9988）挫1.4%，報209元；京東（9618）瀉1.9%，報295.2元；快手（1024）微跌0.4%，報182.5元；小米（1810）跌0.6%，報26.05元。

金融股方面，滙豐（0005）開跌1.4%，報44.2元；友邦（1299）跌0.84%，報95元；平保（2318）跌0.53%，報74.5元。

個股方面，內地汽車經銷商中升（0881）配股集資向高瓴資本為投資經理的兩隻基金，配售4,700多萬股，每股作價近63.4元，較上周五收市折讓近9%，集資近30億元。今早股價高開10.3%，報76.8元。

維他奶（0345）低開逾11%，報26.1元。