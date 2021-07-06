香港6月PMI降至51.4　按月下跌1.1　增長動力放緩

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-07-06 10:15

市場研究機構IHS Markit公布，6月份採購經理指數（PMI）經季節調整後降至51.4，按月下跌1.1，這反映本港營商環境的增長步伐於放緩。

生產與新訂單量升速放緩

IHS Markit指出，期內產出指數同新訂單指數都從高位回落，企業產量與客戶需求維持增長，但擴張率從5月的逾3年高位下滑。海外買家因疫情再度爆發而緊縮採購，導至本港企業6月出口需求減少，從內地新接業務亦在5月短暫回升後縮減。

整體投入價格連升9個月，私人企業價格壓力日益沉重，但6月升幅已見回落。工資成本與採購成本均上升，促使企業繼續將成本負擔轉嫁客戶。

就業人手減少 惟薪資通脹加劇

HS Markit經濟部副總監Jingyi Pan表示，本港私營經濟於6月份隨疫情回穩而持續有好轉，惟增長率有輕微回落。由於新冠疫情在亞太地區復燃，因此或拖累海外需求放緩。私營企業繼續承受價格壓力。在薪資上漲、就業人手減少的趨勢下，企業的勞動力緊拙，而有關現象在其他進行PMI研究調查的國家或地區亦有出現，有待進一步觀察。

IHS Markit表示，企業對未來12個月業務前景維持樂觀，但就業未見受惠，連續第2個月溫和縮減。