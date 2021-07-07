瑞銀調查｜央行三大疑慮﹕通脹﹑疫情及債務水平

撰文： 蘇梓墨 最後更新日期： 2021-07-07 19:34

《路透》報道，瑞銀7月7日公布調查結果顯示，通脹、無法結束疫情危機以及債務水平飆升，已成為央行儲備管理者最關切的問題。

2021年的調查中，有57%的受訪者提到通脹疑慮以及長期公債收益率上漲失控，認為這是全球經濟面臨的主要風險。去年的儲備管理者年度調查中，受訪者根本沒有提到長債收益率上漲失控這種風險。

79%的受訪者表示擔心疫情無法疫情，71%的受訪者表示擔憂政府債務水平。

調查中有一半受訪者認為疫情要到2022年之後才結束，反映出對疫情嚴重性的焦慮。

這項調查在4月至6月進行，全球近30家央行的外匯儲備管理者回復了問卷。

86%受訪者憂固定收益產品收益率下降

在具體與外匯儲備投資相關的風險方面，86%的受訪者表示，他們的最大擔憂仍是固定收益產品的收益率下降甚至為負值。

超過三分之二的受訪者預計美國聯邦儲備委員會（FED）將在2023年加息，30%的受訪者預計美聯儲將在2022年加息。

相比之下，受訪者預計歐洲央行的加息周期會晚一些，33%的受訪者預計歐洲央行將在2023年首次加息，41%的受訪者預計在2024年，只有26%的受訪者預計首次加息時間晚於2024年。

當被問及主要央行在必要時可能會以多大力度支持市場和經濟時，58%的受訪者認為美聯儲可能會轉向控制收益率曲線。

調查顯示，外匯儲備投資於各資產類別以實現投資更加多樣化的趨勢仍在繼續。超過40%的央行將股票作為合格的資產類別，54%的受訪者將新興市場債券作為合格的資產類別，同時受訪者進一步轉向能抵禦通脹的資產。

近40%的受訪者預計批發型央行數字貨幣（wCBDC）將在未來三年內推出。