東方海外上季收益34.7億美元　按年增119%

撰文：張偉倫
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東方海外國際（0316）公布截至今年6月底營運數據。期內收益為34.67億元（美元‧下同），按年增加119%，其中來自亞洲/歐洲航線收益為10.18億元，按年增加203.3%，亞洲區內/澳亞航線收益為10.19億元，按年增長110.3%，太平洋航線收益為11.93億元，按年增加91.5%，大西洋航線收益為2.35億元，按年增68.4%。
公司又指出，期內亞洲區內/澳亞航線載貨量為87.5萬個標準箱，按年增加20.5%，亞洲/歐洲航線載貨量為41.1萬個標準箱，按年增加19.4%，太平洋航線載貨量為54萬個標準箱，按年增加9.9%，大西洋航線載貨量為12.3萬個標準箱，按年跌2.8%。
公司表示在今年上半年，所有航線收入為64.86億元，按年增長107.6%，其中亞洲/歐洲航線收益為18.78億元，按年增183.4%，亞洲區內/澳亞航線收益為19.88億元，按年增加100.8%，太平洋航線收益為22.26億元，按年增加88.4%，大西洋航線收益為3.93億元，按年增加36%。
期內所有航線載貨量392.6萬個標準箱，按年增長19.5%。其中亞洲區內/澳亞航線載貨量為176萬量，按年增長24.3%，太平洋航線載貨量為110.3萬個標準箱，增長17.2%，亞洲/歐洲航線載貨量為80.9萬個，按年增長19.8%，大西洋航線載貨量為25.33萬個。