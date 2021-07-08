港股瀉逾800點失守27200點　新世界挫近4%　ATMXJ紛紛低收

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-07-08 16:34

美國10年期債息跌穿1.3厘，創4個月低位，美股標指及納指再度破頂。市場將聚焦聯儲局公布的6月議息會議紀錄。

另港股昨日低收112點，失守28000關，收報27960點，睇實3月25日橫行區間低位27505點。今早恒指「黑期」在27860附近，跌約20點，今日港股表現又如何？

阿里巴巴跌逾2% 直逼200蚊大關 投資者此價位築「長城」

反壟斷再出大打殘ATM 阿里一度下試200元 騰訊創逾半年新低

【16:15】恒指全日挫逾800點

港股今日走勢極為疲弱，全日跌幅逾800點，並且成交額逾2,000億元，反映出大市今日承受沽壓不輕。

恒指收市報27153點，跌807點，國指報9822點，跌327點，科指報7321點，跌281點。成交額為2052.59億元。

新世界（0017）旗下位於大圍站上蓋項目柏傲莊第三期兩座住宅樓宇部份樓宇牆身結構的混凝土，在最近強度測試中未獲批設計的要求。受此消息影響，新世界股價全日跌3.9%，收市報38.4元。旗下的新創建（0659）收市報8.04元，跌2%。

其他地產股亦偏軟，恒地（0012）跌0.7%，收市報36.6元，新地（0016）跌1%，收市報113.3元，長實（1113）跌0.5%，收市報54.8元。

內地加強監管力度，拖累科技股表現，騰訊（0700）跌3.7%，收市報528元，阿里（9988）跌4.1%，收市報197.3元，美團（3690）挫6.4%，收市報267.6元，小米（1810）收市報25.4元，跌1.2%，京東（9618）跌3.6%，收市報276.6元。

濠賭股方面，銀娛（0027）收市報58.9元，跌4.2%，金沙（1928）跌2.5%，收市報30.95元，永利（1128）收市報11.78元，跌2.6%。

至於今日表現最差的藍籌股為海底撈（6288），全日瀉7%，報40.05元。

不過今日亦有三隻藍籌股逆市上揚，煤氣（0003）收市報12.14元，升0.7%，為表現最佳的成份股。

【15:08】恒生指數跌逾800點

恒生指數最新跌逾800點，低見27139點，最新報27159點，跌801點或2.87%。

【14:43】港股跌近800點

港股跌勢持續，曾低見27167點，最新跌789點或2.82%，報27171點。科指最新報7318點，跌284點。

阿里巴巴（9988）一度插3.8%，低見198元，最新報198.3元，跌3.64%；騰訊（0700）亦跌至52周新低見525.5元，最新報529元，仍跌3.6%；美團（3690）挫5.8%，報269.4元；京東（9618）瀉3.6%，報276.8元；快手（1024）報162.1元，跌1.8%。

新股康諾亞（2162）最新報69.6元，升30.58%；朗詩綠色生活（1965）亦升72.64%，報5.49元。

【13:40】恒指瀉2.51%

恒指瀉701點或2.51%，報27259點；國指瀉297點或2.93%，報9852點；科指瀉280點或3.69%，報7323點。大市成交額1,222億元。

美團﹙3690﹚瀉6.71%，成表現最差藍籌。另外，瑞聲﹙2018﹚亦瀉6.23%。

阿里﹙9988, 瀉3.59%，報198.4元。

騰訊（0700）瀉3.28%，報530.5元。

【13:10】港股挫逾600點

港股午後跌幅擴大，恒指最新挫626點，報27339點，成交額1,070億元。

科技指數挫3.53%，報7,335點。阿里巴巴﹙9988﹚失守200元，報199.6元。

【12:18】 創夢天地、非凡中國、長實等創52周新高

港股半日大瀉逾500點，創半年新底，不過仍有股份逆市向好，暫共有49隻股份或ETF創52周新高。

其中，創夢天地﹙1119﹚半日升8.22%，報5.79元，創高率為10.02%。

另外，非凡中國﹙8032﹚亦升5.23%，創高率為6.36%。

「誠哥系」和記電訊香港﹙0215﹚及長實﹙1113﹚分別升3.84%及0.81%，同創一年高。

【12:10】科網股半日遭受洗倉 阿里曾觸及200元低位

港股急挫，先跌穿今年3月25日的27505低位，再一度失守27400點，恒生指數半日跌559點或2%，中午收報27401點。恒生科指同樣跌穿7400關，中午收報7377點，半日跌225點或3%。恒生國指亦失10000大關，中午收報9908點，跌241點或2.4%。大市半日成交額1,005億元。

科網股遭受洗倉，阿里巴巴（9988）一度觸及200元，創52周新低，中午收報200.2元，跌2.7%。騰訊（0700）挫近3%，收報532.5元；美團（3690）瀉逾半成，收報270.4元；京東（9618）跌3.4%，收報277.2元；快手（1024）續尋底，挫2.18%，報161.5元。嗶哩嗶哩（9626）跌逾7%，小米（1810）跌逾1%。

汽車股方面，吉利（0175） 半日漲近4%，中午收報25元，暫為表現最好的藍籌；比亞迪（1211）升1.6%，收報228.8元，長汽（2333）則挫3%，報25.75元。另外再獲北水青睞的贛鋒鋰業（1772）半日亦升1.4%，收報134.5元。

海底撈（6862）半日瀉5.3%，中午收報40.75元，成交金額4.7億元。

油股亦受挫，中海油（0883）半日瀉4.4%，中午收報8.51元；中石油（0857）挫5.4%，收報3.52元；中石化（0386）亦跌2.1%，收報3.77元。

【11:24】失守27400點關

港股跌幅再擴大，現瀉562點或2.01%，報27397點。科指亦挫219點或2.9%，報7384點。

騰訊（0700）挫逾3%，現報532元。阿里（9988）跌2.4%，報200.8元。

滙豐（0005）跌逾1%，建行（0939）跌1.6%，報5.62元，工行（1398）跌1.3%，報4.52元。

【10:55】吉利漲近3%

恒生指數最新報27427點，瀉533點或1.91%；恒生科指亦挫200點或2.63%，報7403點，曾一度跌穿7400點關口。大市成交金額暫為766億元。

ATMJ股急挫，騰訊（0700）最新報531.5元，跌3.1%；阿里巴巴（9988）最新跌2.5%，報200.6元；美團（3690）挫5.7%，報269.8元；京東（9618）亦跌2.6%，報279.6元。

港交所（0388）升幅收窄，微升0.86%，報495.2元。友邦（1299）則跌2%，報95.05元；平保（2318）跌2.87%，報72.75元。

汽車股普遍造好，吉利（0175）漲2.9%，報24.75元；比亞迪（1211）升1.16%，報227.8元。

【10:34】港股跌穿27500點

港股跌穿27500點，最新瀉502點或1.8%，自今年1月以來新低。恒生科指報7410點，跌193點或2.54%，創去年10月新低。大市成交金額暫為626億元。

【10:24】恒生科指失7500點關

恒生指數跌423點或1.51%，最新報27537點；恒生科指報7443點，跌160點或2.11%。大市成交金額暫為569億元。

【10:00】騰訊曾跌穿530元

騰訊（0700）跌穿530元，低見529.5元，跌至30天低位。最新報533.5元，跌2.7%。阿里巴巴（9988）跌至200.4元30天低位，最新報201.2元，跌2.2%，成交金額達14.16億元。

【09:54】恒指跌逾300點 創3個月新低

恒指持續向下，現報27650點，跌310點或1.11%，創3個月新低；科指跌134點或1.76%，報7469點，

騰訊（0700）最新報531.5元，跌3.1%。阿里巴巴（9988）一度低見201元，創30天新低，跌2.24%，報201.2元；京東（9618）亦跌2.4%，報280元。

【09:47】港交所重上「啡底股」

恒生指數最新跌200點或0.72%，報27760點。恒生科指跌101點或1.34%，報7501點。

體品用品股回吐，特步（1368）跌逾2%，報15.58元；安踏（2020）跌1.37%，報179.9元；李寧（2331）亦跌2.5%，報90.65元。

藥明生物（2269）續升2.8%，報138.2元。

港交所（0388）一度飆至510元，現升2.85%，重上「啡底股」，報505元。

【09:20】恒生指數低開79點

恒生指數低開79點或0.28%，報27881點。恒生科指低開55點或0.73%，報7548點。恒生國指開報10092，跌56點或0.56%。大市暫成交額47.81億元。

科技股龍頭騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）旗下公司被罰款，今早股價分別低開1.6%及1.7%，報540元及202.2元；美團（3690）跌1.5%，報281.8元；京東（9618）挫2.8%，報279元；另連續七日破底的快手（1024）微低開0.5%，報164.2元。

小米（1810）平開，報25.7元，公司公布發行12億美元債券，當中包括4億綠色債劵。

金融股方面，昨日急升的港交所（0388）開報495元，升0.82%，友邦（1299）升0.6%，報97.55元；平保（2318）則跌0.5%，報74.5元；滙豐（0005）平開，報44.6元。

思摩爾（6969）料中期盈利按年增34.25倍至37.96倍，今早股價高開7.2%，報44.8元。

新股康諾亞生物（2162） 及朗詩綠色生活服務（1965）今日掛牌。前者高開46.3%，報78元；後者亦高開88.7%，報6元。