快手單日轉向　破底後急彈一成　葉尚志：屬技術性反彈

快手（1024）今日上演「小奇蹟日」，開市早段股價進一步尋底，低見145元創上市新低，距上市價115元，累計漲幅縮至近兩成。惟破底後，快手股價突炒上，一度高見167.6元，升幅高達12%，由低位計漲幅更達15%。

快手單日轉向，觸底急彈。此前快手發布內部信，宣布組織架構調整，調整主要涉及增長部門、彈幕視頻網的業務。

另一邊廂，近月各大科網巨頭受中國監管部門嚴厲規管，但最新國家市場監管總局公布，在7月5日至7月12日無條件批准經營者集中案件列表，當中包括騰訊控股收購搜狗公司股權。

在嚴厲監管的陰霾下，騰訊獲批無條件私有化搜狗，為一眾科技股帶來提振作用，使ATM紛紛升逾3%。

第一上海首席策略師葉尚志稱，不太建議投資者追入快手博反彈。（龔嘉盛攝）

葉尚志：騰訊私有化搜狗獲批 推升互聯網板塊

第一上海首席策略師葉尚志認為，快手之所以出現單日轉向，主要是受惠騰訊私有化搜狗獲監管部門無條件批准一事，令整體互聯網平台板塊出現明顯反彈。他認為，騰訊私有化搜狗獲批，意味監管部門並非「一刀切」，只要企業能夠符合反壟斷的管理，以及能夠有效保護用戶訊息安全等，並非沒有機會通過監管部門的審查。

不過，葉尚志認為，今日快手一度反彈逾一成，傾向屬「技術性反彈」，從基本面而言，不太建議追入博繼續反彈。他解釋，由於快手上市接近半年，未如上市初期般「供不應求」，投資者應關注下一次公布的中期業績，尤其是留意其流水量及用戶量增長，以及營運虧損能否改善。

對於快手會否「破發」，葉尚志僅指上市價只能作參考，而禁售期解禁在即，料投資者將會進一步回歸基本面看待快手。

快手今年2月5日上市，2月16日高見417.8元，較招股價115元累漲2.6倍。及後股價持續走下，並屢創上市新低，今日一度低見145元，較高位回落超過六成，市值蒸發逾一萬億。

快手科技於今年2月5日在港交所掛牌上市。（新華社）

遭大摩連降兩級 目標價大削近六成

摩根士丹利早莉發表研究報告，大劈快手目標價56.7%，至130元；評級由「增持」連降兩級至「減持」。大摩認為，快手追趕競爭對手抖音的步伐不及預期，第二季日活躍用戶數量按季增速低於抖音14個百分點，創2018年末季最大差距。

大摩又指，快手的關鍵用戶和內容與抖音重疊，加上與騰訊視頻及嗶哩嗶哩（9626）的競爭加劇，反映國內短視頻行業用戶趨於飽和。大摩預計，快手今明兩年的淨虧損均超過120億元人民幣。