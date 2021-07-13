周大福上季香港同店銷售按年升49.6%　澳門則錄16倍增幅

周大福（1929）公布截至今年6月底止季度營運數據，期內整體零售值增長69.8%，其中內地零售值增加69.1%，港澳及其他市場零售值按年增長76.2%；又指出內地市場同店銷售增長42.8%，港澳市場同店銷售增幅為110.4%。

公司表示，儘管中國內地與香港的主要過境口岸仍然關閉，但受惠於本地消費需求有所改善，及低基數效應影響，季內香港同店銷售增長達49.6%，而澳門由於過境口岸重開後旅客消費有所反彈，同店銷售錄得1,602.2%的增長。

內地黃金首飾產品零售需求殷切

周大福指，期內內地珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾類別的同店銷售於季內上升2.7%，而其零售值亦增加16%，由於新增零售點帶來穩健貢獻；而香港及澳門於季內錄得65.1%增長。季內兩大巿場的同店平均售價均向好。內地珠寶鑲嵌首飾的同店平均售價為7,300港元，按季增加10.6%；而香港及澳門珠寶鑲 嵌首飾的同店平均售價則上升至14,000元，按季升6%。

此外，集團指內地黃金首飾及產品的零售需求殷切，推動季內產品類別的同店銷售增長65.5%。其平均售價增至5,300元，按季上升12.8%；香港及澳門的平均售價改善至6,000元，按季增15.4%。季內國際平均金價較按年高出6.2%。

集團指，季內於內地淨開設259個零售點，包括淨開設239個周大福珠寶零售點，以及淨開設2個周大福鐘錶零售點、3個SOINLOVE零售點、11個MONOLOGUE零 售 點 及4個ENZO零售點。港澳及其他市場，則關閉1個香港珠寶零售點，並淨開設1個位於台灣的HEARTS ON FIRE零售點。截至今年6月底，集團合共有4,850個零售點。