比亞迪遭基金連日沽貨　專家拆局：車股恐未見底　惟一個原因看好

車股與大市走勢可講一天一地。大市今日曾收復28000點，可是早前獲投資者寵愛的車股，卻大開倒車。其中在本月上旬遭到「股神」巴菲特愛徒李錄旗下基金，連續兩日沽貨的比亞迪（1211），曾大挫4.9%至210元邊緣。縱使有分析員認為，新能源車股仍屬市場人士熱炒對象，可是目前股價太高，仍未見底，提醒投資者不應跟紅頂白。



車股今日逆市普遍低收。比亞迪收市跌幅收窄，跌3.26%，報213.8元。小鵬汽車（9868）收市跌4.77%，吉利汽車（0175）挫1.62%；長城汽車（2333）跌2.34%，廣汽集團（2238）跌1.65%，惟東風集團（0489）微升0.73%。

溫傑料比亞迪跌至呢個位可進場

車股近期走勢疲弱，作為電動車龍頭的比亞迪連番遭到基金沽貨，是原因之一。有「股神巴菲特愛徒」之稱的李祿，旗下對沖基金Himalaya Capital向聯交所申報最新權益顯示，於7月8日、7月9日，分別減持比亞迪714.4萬股及362.75萬股，連續2個交易日，合共套現24.39億元。

不過從汽車銷售數據等基本因素而言，整體而言相當不俗。翻查各汽車公司於6月銷情，傳統汽車品牌銷量穩居榜首，如長城、廣汽、東風、吉利，但主營新能源汽車的比亞迪、小鵬，處於高增長。與去年同期相比，東風挫近一成半，吉利微跌9%，可見市場銷情轉向，新能源汽車備受青睞。

6月汽車銷售情況。（01製圖）

對於李祿減持比亞迪，光大新鴻基財富管理策略師溫傑就認為，李祿多年堅定持有比亞迪，屬於價值投資，持股比例由6.35%降至6%，可見只是少量減持。而新能源汽車股屬於高速增長型股，雖然比亞迪現時估值超百倍，但增速快，明年估值亦有機會回落至50倍，料比亞迪股價短期在200元至240元之間徘徊，當跌至200元以下，投資者方可進場。

載通（0062）旗下的九巴，早前網傳其訂購的比亞迪（1211）B12電動巴士即將付運。（微博）

陳政深：比亞迪現小黃金交叉

艾德證券期貨聯席董事陳政深則表示，從技術層面來看，比亞迪與吉利今日股價雖然都現小黃金交叉，50天線穿100天線，但傳統汽車股股價沒有上升動力。中國目標到2025年，新能源汽車新車銷量佔汽車新車總銷量約20%，歐盟委員會亦要求汽車行業大規模加速轉型的計劃，故長遠看好新能源汽車股。

不過，陳政深又指，現時新能源汽車股屬於熱炒板塊，股值偏貴，投資者不應跟紅頂白，料新能源汽車股仍未見底。但從公司基本面來看，比亞迪電控技術領先，搶佔電動巴士市場，而電動巴士製造要求電池航力持久、蓄電量大，比亞迪的電動巴士不僅供中國使用，更出口國外，屬於行業龍頭。

誰能料比亞迪的電動巴士竟成公司亮點，比亞迪今年1月表示，在哥倫比亞首都波哥大2020年度巴士項目招標中，獲1,002部純電動巴士訂單，為迄今為止在海外地區接獲最大規模的純電動巴士訂單。預期該批巴士將於2021至2022年上半年投放至波哥大5個地區的34條公交路線運營。

另外，香港電動巴士市場亦被比亞迪搶佔，載通（0062）旗下的九巴，早前網傳其訂購的比亞迪B12電動巴士即將付運。

花旗發首次給予小鵬汽車「買入」評級，目標價為207.5元。（資料圖片）

小鵬雖獲花旗唱好 但仍處於虧損

至於以雙重第一上市掛牌的小鵬汽車，今日再創上市新低，股價低見142.1元，較招股價165元低13.8%。

日前花旗發表報告，首次給予小鵬汽車「買入」評級，目標價為207.5元，估值相當於2022年預測市銷率12.4倍。

溫傑指出，小鵬6月汽車銷量按年增6倍，公司發展處於初期，由於低基數效應，增速超同行，不過仍處於虧損狀態。雖然現時股價較發行價低近13.8%，但似乎尚未見底。再加上小鵬亦在美國上市，而美股可以單一股買入，流動性較大，故認為市場不會押注小鵬港股。

Tesla 科幻味十足的電動貨車 Cybertruck 亦將在 2022 年交貨，其採用不銹鋼的車身提供最少 7500 磅的負載能力，並提供單摩打至三摩打的選項，最高續航力可以達到 500 英哩、從 0 加速到 60mph 只需要不足 3 秒。（資料圖片）

專家料「股王」Tesla尚有水位

至於國外車股，不難聯想到「股王」Tesla（TSLA），該股曾於今年年初高見900美元，後回落至600美元以下，現再上試700美元關口，投資者難免心動。

陳政深就認為，普遍新能源汽車製作商出一個新型號需時8至12年，推出後3至4年再對車款作出小改款，而Tesla可以於2年就對車款做出小改款，技術上簡直是世界新能源汽車製作商的頂峰。再加上Tesla善於收集及利用用戶數據，例如數據顯示用戶普遍不使用手柄，Tesla就會在下一個車款減去手柄。

他指出待Tesla德國車廠落成，料產量可大增；亦認為縱使Tesla股價已從低位反彈，仍有動力衝上700美元以上，投資者可選擇分注買入。