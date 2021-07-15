5隻新股明掛牌　康聖環球倒灶暗盤潛水　環球新材爆冷飆三成

康聖環球（9960）今日公布招股結果，最終以發售價上限定價，每股9.78元。一手500股中籤率僅5%，認購50手穩中一手。根據富途暗盤顯示，截至17時35分，康聖環球股價低見7.81元，最新報9.28元，較招股價9.78元挫5%。一手500股，每手帳面蝕250元。

康聖環球最終在港公開發售錄得約42.9萬人認購，超額認購542倍，凍資近1,200億元。

5隻新股將上市 富途暗盤3隻破發

另外4隻新股包括通才教育（2175）、環球新材國際（6616）、康橋悅生活（2205）及融信服務（2207）。根據富途暗盤顯示，通才教育股價最低見3.22元，最新報3.35元，較招股價3.69元跌9.2%。一手1,000股，每手帳面蝕340元。

環球新材國際暗盤股價開報4元，一度高見4.8元，最新報4.19元，較招股價3.25元高出31.7%，一手1,000股，每手帳面賺940元。

康橋悅生活股暗盤價低見3.27元，最新報3.62元，較招股價3.68元低出1.6%，一手1000股，每手帳面蝕60元。

融信服務暗盤股價開報5.01元，高見5.6元，最新報4.94元，較招股價4.88元高出1.23%，一手1,000股，每手帳面賺60元。