耶倫關注樓價　恒指二萬八阻力大　阿里騰訊宜「食糊」｜早市部署

恒指上日跟隨A股反彈，不過升至28100後似乎力有不逮，收市亦未能守穩二萬八大關，預期今日反覆回落機會較高，一來是由於隔晚美股三大指數個別發展，納指跌幅較大，收低0.7%，騰訊(0700)及阿里巴巴(09988)美股ADR皆低於港股收市價；二來是美國財長耶倫就通脹問題發言，特別提到關注樓市上漲，對市場氣氛有影響。

美國財長耶倫接受美國CNBC訪問表示，物價可能在未來數個月保持上升勢頭，其後才可能下滑。並關注樓市上漲，對可負擔房屋供應的影響。

雖然她又重申，衡量通脹預期的指標顯示，通脹情況仍然受控；不過其言論仍然會令市場猜測美國會否有任何貨幣措施去限制樓價升勢，例如近期討論比較多的，就是聯儲局會否提早縮減購買美國住房抵押貸款支持証券（MBS)的規模，以助控制樓市貸款利率。

道指反覆升0.2% 未能企三萬五樓上

美股三大指數個別發展，雖然道指反覆微升0.2%，不過仍然企於三萬五大關樓下，延續近期數日來於此指數大關受壓的趨勢。

至於科技股主導的納指表現較弱，低開低走，受累蘋果公司、亞馬遜及半導體板塊拖累向下，料本港科網股亦會跟隨美股同業向下，要延續近日升勢的難度較高。

當中，股王騰訊及阿里巴巴考慮互相開放生態系統的消息，支持兩股昨日在港股表現造好，騰訊一度重上570元。不過兩大巨企的美股股價，最終較本港收市價，低出0.2%及1.1%。考慮到兩股本周已經分別連升三日及四日，建議趁高先行獲利「食糊」。