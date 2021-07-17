中國次季GDP遜預期　無阻恒指低位反彈　阿里重上200關│財經評論

即使中國第二季GDP遜預期，亦無阻港股上周重上二萬八關。恒指全周升660點或2.4%，收報28004點。至於恒生科指亦回升2.5%，與大市同步反彈。



阿里巴巴（9988）和騰訊（0700）兩大巨頭對立多年，外媒消息指，兩者正考慮逐步對彼此開放服務，阿里可能會在其電商平台淘寶天貓上引進騰訊的微信支付功能，預料最快未來數月落實。另外，亦傳出騰訊不再限制用戶在微信分享阿里的商品頁面，或讓阿里通過微信「小程式」功能接觸旗下用戶。兩者上周反彈，阿里全周回升7.1%，報209.4元，重上200元水平。騰訊累升4.7%，報564元。

另外，滴滴受監管兼被下架一事牽動欲在美國上市的中概股。在周五，《彭博》報道，據知情人士透露，中國計劃讓赴香港公開上市的公司免於申請網絡安全監管機構的批准，消除選擇香港，而不是美國發行股份的互聯網公司擔憂。市場認為港交所（0388）因而成為受惠者，其股價短時間抽內升，最後收報524元，全周升6.9%。

上周藍籌股表現最好的是石藥，累升7.3%，表現最差的是申洲，全周跌8.3%。（資料來源：彭博）

英國准許銀行重新派息 惟債息低企壓低股價

英倫銀行事隔逾一年後，決定取消疫情期間對滙豐（0005）、渣打（2888）等大型英資銀行實施的股東回饋特殊限制。消息重燃市場對國際銀行股增加派息的憧憬，不過，美債息仍處1.32厘低位，兩方拉力之下，令匯豐表現呆滯，全周僅升0.5%，報43.75元。

藍籌股中，上周表現最好的是石藥（1093），累升7.3%，報10.9元，而表現最差的是申洲（2313），全周跌8.3%，報166.6元，創近三個月低。中金預計公司上半年收入將按年升逾13%至116億元人民幣，純利按年升5%至26.5億元人民幣，由於航運緊張及人民幣升值，致人民幣計價收入增速偏慢，下調公司今、明兩年每股盈利預測，目標價降至217.33港元。

眾安在綫上周大升14.4%，公司披露上半年原保險保費收入總額按年增長45.5%至約98.35億元人民幣。（資料來源：彭博）

眾安保費大增刺激股價抽升 微盟積弱未止跌

部分科技股超跌後反彈，恒生科指回升2.5%，與大市同步反彈。眾安在綫（6060）全周大升14.4%，報47.3元。公司披露上半年原保險保費收入總額按年增長45.5%至約98.35億元人民幣。然而，Saas股微盟（2013）繼續受壓，大跌13.7%，報12.74元，創去年12月底新低。

另外，小米（1810）全周升5.8%，主要升幅來自周五，單日已升4.8%，報28.25元。調查機構Canalys發布的第二季全球智能手機市佔率排名中，小米的手機銷量首次超越蘋果（美：AAPL），成為全球第二大手機製造商，全球市佔率達17%，其出貨量更按年大增83%。