強積金去年實質回報達12.4%　劉麥嘉軒：正全力構建積金易平台

積金局主席劉麥嘉軒今日（18日）發表網誌，引述經濟合作暨發展組織（OECD）最新發表的2021年退休金報告《Pension Funds in Figures》，提及香港強積金制度去年錄得12.4%已扣除通脹的實質投資回報，在48個受調查的經濟體中排名第一，她形容成績令人鼓舞。

可扣稅自願性供款首季增長28%

截至今年第一季止，可扣稅自願性供款按年增長28%。在2020至2021年度，可扣稅自願性供款共22.14億元，較對上一個年度增加5.08億元，增幅達30%。

劉麥嘉軒提到，強積金制度的設計是透過在職人士和僱主定期供款，配合平均成本法及複息效應，達到累積退休儲備的效果。根據世界銀行制定的評估框架中的五大範疇，強積金制度在覆蓋率、可持續程度、安全程度均表現理想。至於充足程度及效率方面，積金局一直致力加強和改進。

力推積金易平台 降低成本

劉麥嘉軒指，積金局正全力開展積金易平台構建工作，作為提升制度整體效率而推行的重大舉措，亦是她任內主要工作目標之一。她表示，積金易平台的目的，是將一直以來強積金計劃分散的管理模式，與涉及大量人手和紙張交易的程序標準化、精簡化和自動化。

政府最近已將積金易平台第二階段修訂條例草案刊憲，並已將條例草案呈交立法會，以便利進一步推展與實施積金易平台。當平台全面啟用後，管理強積金的運作效率將會顯著提升，從而減省成本，創造更大減費空間。

因應近日一個有關香港中等收入僱員對退休生活的調查，有受訪者表示擔心退休準備不足。劉麥嘉軒表示十分明白這類打工仔的心情。她指出，強積金制度是本港多支柱退休保障框架的其中一根支柱，目的是為工作人口提供基本退休保障，但強積金必須與其他支柱相輔相成，才能為計劃成員提供更全面的退休保障。

她鼓勵計劃成員積極管理自己的強積金、善用平均成本法，及在強制性供款以外，進一步作自願性供款，為自己的未來壯大退休儲備。