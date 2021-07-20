反駁英特爾收購傳聞　格羅方德宣佈繼續擴廠推動上市

日前市場傳出英特爾（Intel），有意以300億美元的價格，收購全球排行第四的晶圓代工廠格羅方德（Global Foundries）的消息。格羅方德在7月19日公告，將在紐約州馬爾他總部附近興建第二座晶圓廠，並且支出10億美元提高現有晶圓廠產量，解決全球晶片短缺問題。格羅方德CEO柯斐德（Thomas Caulfield）也表示，該公司仍推動2022年IPO的計劃，格羅方德可能被英特爾收購的報道純屬推測。

格羅方德專注於成熟製程，並將在近期於股市場IPO。（路透社）

格羅方德宣佈，新廠將座落在格羅方德位於紐約上州Fab 8晶圓廠園區內，該公司今年稍早將總部從加州搬遷至當地。新廠將使當地晶片產能提高一倍，並預計新增1,000個就業機會，資金來自民間與公共合作，包括美國聯邦政府與州政府的投資。

格羅方德計劃立即支出10億美元將現有晶圓廠的年產能提高15萬片晶圓。該公司主要生產用於5G的射頻通訊晶片、車用晶片和其他專用半導體。格羅方德是阿拉伯聯合大公國的主權基金穆巴達拉（Mubadala）投資公司持有。

格羅方德表示，這些投資是該公司全球拓展計劃的一環，其他投資包括今年宣佈耗資40億美元在新加坡新建晶圓廠，以及投入10億美元讓位於德國德勒斯登的Fab 1擴廠的計劃。

柯斐德在一場活動中表示：「我們產業未來10年的成長幅度預期會比過往50年更多。」美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）和紐約民主黨參議員、參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）親自出席了這場活動。此前，美國參議院通過一項包含520億美元支持半導體制造的法案，法案正在等待眾議院核准。

雷蒙多在該活動中表示：「我們不僅是希望再建造四座、五座或六座晶圓廠，儘管我們的確是要這麼做。我們希望打造整個生態體系。」

柯斐德另接受彭博（Bloomberg）專訪時表示，正維持讓格羅方德在明年IPO的計劃。談到關於格羅方德成為英特爾收購目標的報道時，他說：「那樣的討論還不成氣候，由於公司正邁向明年公開售股，能夠預期會有大量的傳言出現」。