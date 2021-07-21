華僑永亨料中國今年GDP升9.2%　人民幣於6.6擁很強支持

華僑永亨銀行發表2021年下半年度經濟展望。該行經濟師李若凡認為，中國在下半年會較依靠內需 ，並不期望外需有較大支持，並預計中國全年GDP維持在9.2%水平不變。

李若凡指出，全球疫苗接種率有上升趨勢，不止發達國家，其他國家經濟也將逐漸復甦，而各國央行亦會開始收緊貨幣政策。該行預計美國通脹將會持續，並於2023年會開始加息2次，，料今明年拆息將會徘徊較低水平，10年期債在年底仍有機會上升。

中國全年GDP維持9.2%

她提到，中國上半年經濟向好主要因為外需支持。但由於下半年，其他國家生產回復正常，中國的替代效應不會再那樣強，商品需求將會下降。 在上年下半年基數相對沒有那麼低的情況下，可能會看到今年下半年GDP 增長放慢在5.5%左右，全年則維持在9.2%水平不變。

匯市方面，李若凡指人民幣兌美元走勢，取決於美元。若美元在短時間內偏強，人民幣兌美元不排除轉弱，視乎美匯指數可否穿過93水平或試93.5。若升穿，人民幣兌美元亦有可能試6.5位置。她相信全年人民幣兌美元在6.3至6.6區間，並認為全年6.6是很強的支持。

料港全年經濟增長5%至6%

香港經濟方面，該行認為外需在下半年不會有較大支持，下半年內需將成為帶領經濟復甦的動力。該行預計全年香港經濟增長5%至6%，視乎通關進度、疫苗接種情況和社交距離措施放寬等。失業率則預期改善至5%或以下，要回復至疫情前水平需一段時間。

至於跨境理財通，她認為理財通比基金互認產品較多，又有低風險產品例如國債，能夠改善香港投資者對大灣區資產需求和令北向資金流入比基金互認下的資金流入更強。