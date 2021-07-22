美股再反彈港股先靠穩　金沙淨虧損收窄　微盟適時回購│財經評論

美股再度回升，A股多日企穩3500關，有望撑起港股，恒指昨力守250天線（約27580點），報27224點，可留意金沙（1928）及微盟（2013）。



美企業績佳，可口可樂（美：KO）第2季業績好過市場預期，並上調全年業績指引。加上，美國10年債息回升至近1.28厘水平，避險情緒降溫。道指再反彈，昨日收市再升286點或0.8%，報34798點，距離歷史高位35091點僅差0.8%。

標普500收市升0.8%%，報4358點。納指0.9%，收市報14631點，重上10天線（約14569點）。美股急跌後迅速收回失地，並再上攻挑戰高位，可見早前為修正前期升幅所致，變種變毒的影響為市場噪音。

金沙中國公布2017年全年初步業績，盈利升3成至16億美元。（金沙網頁）

金沙次季虧損收窄 惟股價次季下跌

金沙第二季淨收益按年增長20.2倍至8.5億美元。季內淨虧損1.7億美元，較去年同期的5.5億美元收窄。次季經調整物業EBITDA為1.3億美元，對比去年同期錄得3.12億美元虧損。金沙股價第二季卻反覆下跌，累跌15%，昨一度跌至去年11月低位，昨報29.4元。

港澳一直未能通關。金沙控股股東LVS主席兼行政總裁Robert G. Goldstein表示，對整個旅遊及旅遊消費市場最終得以復甦仍然充滿信心。能夠到訪的客戶對公司所提供的種種服務需求甚殷，但於澳門及新加坡實施的全球大流行相關的旅遊限制繼續限制到訪人數，並令公司目前的財務表現停滯不前。

微盟連日急跌，一個月內大跌近42%，

微盟月內跌四成 公司：適時回購股份

微盟連日急跌，一個月內大跌近40%，公司發公告表示，過去幾周之成交價下降及成交量上升，董事會不知悉有關該等股價或成交量變動之任何原因，並確認本公司運作一切正常，並對公司未來發展前景抱有充分信心，故擬在中期業績後選擇合適的時機回購不超過公司於6月29日已發行股份總數10%之股份。