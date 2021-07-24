東京奧運開幕體育股「急變臉」　安踏連跌五日　ATM拖低恒指320點

恒指再度上演牛熊線攻防戰，全周挫約680點或2.4%，科網股再成跌市元兇，ATM﹙阿里、騰訊及美團﹚已佔恒指跌幅的一半，受累美股上市的滴滴出行或遭重罰的消息，以及北水連續五日掟貨合計逾172億元。

港股本周五個交易日中，出現「四跌一升」。跌市的觸發點，是「國際油價+美國債息」急挫。

ATM全周拖低恒指近320點

先從油價急跌說起，石油輸出國組織及盟友﹙OPEC+﹚上周日﹙18日﹚就增加產量達成協議，觸發國際油價急跌，周一急挫逾6%，為多個月來最大單日跌幅。

油價急跌加劇市場避險情緒，同日資金泊入美元及美債避險。美國十年期債息一度跌穿1.2厘，單日跌幅是五個月來最急，債市波動更擴散至美股市場，美股曾急挫逾900點，不過其後已經逐步回升並收回失地。

OPEC+就增加產量達成協議，觸發國際油價急跌，單日急挫逾6%。（Reuters）

全周成交最低日 為周四升市當日

可是港股卻繼續「無運行」。恒指由周一至周三連挫三日，一度跌穿250天移動平均線，亦稱牛熊線﹙約為27200點﹚，是本月以來第二度上演牛熊線攻防戰。跌穿牛熊線重要支持位後，周四大市出現技術反彈，單日走高近500點，可惜「一彈即散」。

從成交額可以看到，大市升勢動力嚴重不足，導致大市極容易出現「一彈即散」局面。港股周四唯一一日升市之中，成交額僅得1,372億元，是五日以來成交額最低的一日。

北水連續五日掟貨

資金流方面，北水本周連續五日沽港股，今日北水淨流出48.72億元，較上日倍增，五日累計流出172.68億元。

美股周一急挫900點後有反彈，港股卻繼續「無運行」(資料圖片)

ATM全周拖低恒指近320點

本周拖累恒指最多的藍籌股，頭三甲是是美團、騰訊及阿里﹙詳見上表﹚，合計拖低恒指挫近320點。主因內地監管收緊持續困擾市場，特別是上月在美股上市的滴滴出行股價再創新低，因有消息指內地將重罰滴滴，甚至考慮要求其在美股退市，投資者擔心其他中概科技股會遭嚴監管。

持有FILA 等多個品牌的安踏，本周罕見成藍籌跌幅王（FILA）

安踏跌足五日 全周挫近9% 罕見成藍籌跌幅王

除了已經積弱多時的科網股外，本周更有一個強勢板塊，自高位回落「急速變臉」，就是體育用品股。

在東京奧運開幕時，瑞信將中資體育用品股看法調整至略為審慎，股份當中以藍籌股安踏跌勢最明顯，跌足五日，累計挫近9% 罕見成藍籌跌幅第一位。

教育股遭洗倉 傳中央重招收緊

另外，教育股遭洗倉，傳中央重招收緊教育科技行業，據《彭博》引述知情人士透露，正考慮要求提供學校課程輔導的機構轉型為非營利組織，意味這些平台可能不再能獲准籌集資金或上市，可能摧毀中國規模達1,000億美元的教育科技行業。

消息觸發新東方﹙9901﹚暴瀉逾四成再創新低，成交近26億元，為多月來最大。思考樂教育﹙1769﹚、新東方在綫﹙1797﹚及卓越教育集團﹙3978﹚挫21%至28%。