教育股當災　港股7月翻身恐無望　聚焦業績期｜財經評論

中國監管吹至教育股，令本已積弱的港股雪上加霜，上周五大跌401點，報27321點，受制27700區前浪底阻力，今日再考驗250天線（約27204點），港股7月翻身恐無望。



新經濟受強監管後，政策蔓延至教育股。新東方（9901）上周五股價單日近乎「腰斬」，急瀉4成，其美股（美：EDU）亦大跌54.2%，而且較港股仍低於兩成，今日新東方跌勢恐未完結。公司表示，本公司現正考慮採取適當的合規措施，預期該等措施將對與中國義務教育制度學科有關的校外輔導服務產生重大不利影響。

中國中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》，觸發教育股股價大跌。

教育股勿沾手 新東方：政策對業務重大不利

中國中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》（下稱「雙減」），提到各地不再審批新的面向義務教育階段學生的學科類校外培訓機構，即不再發出新牌照及要定為非營利性質，同時又不可投資收購學科類培訓機構。

中國「雙減」新規推出，中美兩地上市的教育股大跌，好未來（美：TAL）大跌70%，高途（美：GOTU）跌63.3%。投資者宜抱緊慎態度應對，不應胡亂入市撈底。

海底撈公布「預期中期業績」，料上半年淨利潤為8,000萬元至1億元人民幣。

海底撈料扭虧轉盈 管理層不滿意

海底撈 （6862） 公布「預期中期業績」，料上半年淨利潤為8,000萬元至1億元人民幣，而去年同期為蝕9.65億元，收入料增長104%至200億元。公司雖然扭虧轉盈，但公司表示對此業績不滿意，並不能達到管理層的預期，這反映內部管理、運營需要努力改正和改善。

海底撈股價自2月下跌，由85.8元高位最多跌至36.2元，高低位計跌近58%，現時觸底回升，報41.65元。

美股創新高 聚焦業績期

美股表現與港股背馳，美股上周短線調整後再創新高，道指升0.7%，報35061點，重上三萬五關，納指升1%，報14836點，標普500升1%，報4411點。本周公布業績的大型科技股包括蘋果、微軟、Facebook、亞馬遜、Google母公司Alphabet等。