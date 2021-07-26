港股瀉近千點　專家教揀國策扶持股　本地經濟股或成「避風塘」

受中國規管機構整頓教育補習行業影響，要求校外培訓機構轉為非牟利形式經營，以及不准上市融資，中資教育股出現「洗倉式」下跌，多隻股份挫逾三至成四；加上「反壟斷」政策拖累下，年初一度創新高的科技股繼續弱勢，美團（0369）由高位下挫約四成半，騰訊（0700）跌逾三成半。



市況動盪下，港股今日﹙26日﹚午後瀉近千點，投資者做好風險管理同時，又應如何在危機中尋找投資機會？《香港01》訪問了兩位專家，二人均認為，投資者可趁跌市購入受國策扶持、而非監管的行業，如碳中和及新能源類股份；至於與本港經濟相關的，則有望成避險股份。



李浩德建議投資者入市前，先觀望中國政策當局對各行業的取態。（資料圖片）

「C基金」基金經理、鵬格斯資產管理首席投資總監李浩德接受《香港01》訪問時直言，內房股及教育類股份，都因中國一聲令下的政策而「玩完」，建議投資者入市前，先觀望中國政策當局對各行業的取態，才選擇購入那類股份。

他坦言，自己早已清倉教育股，但若果有投資者想短線「博反彈」也無礙，但最多可以短線操作。至於碳中和、新能源汽車，以及光伏類股份持續強勢，全因中國政策推動，若睇好新能源車股的話，可考慮於內地上市的寧德時代（300750） ；光伏股則可考慮陽光能源（0757）。

至於「ATMXJ」方面，他認為短線走勢較弱，但中線投資的話則可考慮，不用看淡，不過五隻之中，較為看好騰訊﹙0700﹚。

他又笑言，「舊經濟股已經沒什麼值得買入，不用分新、舊經濟來看，要視乎政策對那些股份沒有那麼多負面消息，如與內地經濟相關的股份會較弱；相反與本土經濟相關的，或成避險股份。」

黃敏碩建議建議購入主題類ETF，如新能源車或半導體。（受訪者提供）

至於寶鉅證券董事及首席投資總監黃敏碩亦相信，恒指會持續疲弱，一旦跌穿26500點，將進一步下試26000點。他認為內地正受「監管風暴」影響，資金回流去美元體系，對東南亞市場有保留。

若投資者想入市，他建議購入主題類ETF，如新能源車或半導體ETF，個股則暫不考慮，「騰訊話業務多元化，但騰訊音樂最後都出事。」中國市監局早前責令騰訊，需解除境內網路音樂獨家版權協議。

另外，他亦看好本地地產股，認為抗跌力不錯、樓價創新高，發展商賣樓成績理想；又認為，「公用＋新能源」的概念前景不錯，如華潤電力（0836 ）及東方電機（1072）。