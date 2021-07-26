本港上半年商品貿易總達4.7萬億元　較2018年同期超出13%

政府統計處今日（26日）公布上月份對外商品貿易統計數字，今年上半年的商品整體出口貨值按年增三成，同時商品進口貨值上升26.8%，期內錄得有形貿易逆差1,656億元，相等於商品進口貨值的6.7%。

單計6月份，商品整體出口貨值為4,066億元，按年上升33%，好過5月份的26.5%按年升幅；商品進口貨值為4,471億元，按年上升31.9%。月內錄得有形貿易逆差405億元，相等於商品進口貨值的9%。

6月整體出口貨值按年升35.6% 韓國升幅最高

按地區分析計，6月與上年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值上升35.6%，其中以韓國升幅最高，達64.1%，其次是台灣，升幅達46.1%，之後是中國內地，上升36.6%。除亞洲目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是美國，升幅達19.2%。

政府發言人表示，6月份商品出口貨值按年繼續強勁增長。輸往內地、美國及歐盟的出口增速均加快，輸往其他亞洲市場的出口也見不同程度的升幅。2021年上半年合計，商品貿易總額達47,486億元，較2018年同期的高位超出13%。

展望未來，外圍環境改善應會在短期內繼續支持香港的出口表現。然而，近期一些主要市場的變種2019冠狀病毒感染數字急增，或會影響當地的經濟復蘇步伐。中美關係發展和地緣政治緊張局勢也值得關注。