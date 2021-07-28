滙豐、中銀等8銀行共批出4億元　助利奧紙品完成第三輪綠色融資

疫情令全球對環境、社會及管治（ESG）的關注度提升，而國家發改委近日亦明確指示於2025年前正式全面推行循環型生産方式，鼓勵業推行及加強綠色經濟的效益。多間銀行包括滙豐（0005）、恒生（0011）、中銀香港（2388）、花旗銀行、東亞銀行（0023）、瑞穗銀行、大華銀行、中國信託商業銀行等，今與環球印刷通訊企業利奧紙品集團簽署一項總值4億元的4年期綠色定期和循環信貸貸款，每間銀行分別批出5,000萬元的綠色融資。

集團指，今次4億元綠色融資，連同2018及19年完成總值7.5億元的綠色融資，該集團共獲得11.5億元綠色貸款。

集團續指，綠色融資部分將用作內地和越南廠房的綠色環保項目建設，包括於現有印刷廠房中進一步加強節能減碳、廢氣、廢物、廢水防治，以及其他環保項目的裝置；另一部分將在湖南建設一座全新符合標準認證的綠色廠房，其在能源消耗、廢水及廢料排放等各方面將依循更嚴格的環保標準。

集團首席財務官黎景隆表示，是次4億元的4年期綠色定期和循環信貸貸款，在短短36天內完成籌組，可見資本市場對集團的財務能力及前景充滿信心。

集團主席梁鎮華亦表示，集團去年的部分業務例如紙品包裝、賀卡及禮品等亦受到輕微影響，然而受惠於特別是歐美民眾留家抗疫時間增加，集團的產品如書籍、紙牌遊戲及拼圖遊戲等家庭娱樂產品的業務卻逆市増長。展望未來，集團將繼續推動綠色環保、實現「零廢料廠房」的願景，盼望此舉能為業界樹立新的行業標準。