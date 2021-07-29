BCT銀聯：上半年MPF平均回報約5%　看好歐美市場　港股持中性意見

BCT銀聯集團（BCT）今年5月委託獨立調查研究機構，向600名擁有強積金戶口的人士就「港人未來生活期望及退休理財準備」進行調查。

首席業務總監李德麟分享調查結果，顯示76%受訪者憧憬退休生活能夠財務自由、受訪者期望退休理財方案能提供穩定回報、希望能獲取更多策劃未來生活相關的信息，和可使用電子化處理MPF。調查更顯示，在職人士的平均個人資產為200萬港元，退休人士則只有150萬港元。

BCT銀聯集團董事總經理及行政總裁劉嘉時表示，BCT會繼續強化產品、推出整合戶口優惠、進一步優化電子化服務，以及深化投資者教育，與成員建立更緊密聯繫，為成員的強積金創造價值。

李德麟：市場上半年MPF平均回報約5%

市場上半年MPF平均回報約5%

李德麟表示，即使這兩星期緣於政策上改變和中美關係緊張導致市況波動較大，但MPF屬於長線投資，因此投資者不用過分緊張短期影響。但他透露，事實上近期增加投資者轉換投資組合，但人數並不顯著。另外，他認為稅務優惠和可扣稅自願性供款（TVC）等計劃有助改善自願性供款投資者比例。劉嘉時續指，BCT未來會繼續推出不同更TVC優惠以鼓勵投資者關注未來的儲蓄。

回報方面，李德麟認為，上半年大市表現「唔太差」，環球性表現較好，但港股表現和債券息口問題也較差，市場上半年MPF平均回報約5%。而估計全年MPF回報平穩，若能夠維持全年5%已經不俗。

看好歐洲、美國市場

李德麟認為，下半年會有波動，因香港會受中國和美國股市影響，而能夠維持現有水平已經很理想。他表示較看好歐洲市場和美國市場，對於亞洲則中性向好，因認為經濟增長回復速度會較快，但對於港股市場方面，由於港股容易受中國政策及中美關係等不明朗因素影響，故保持中性意見。