港股七月瀉2866點好友大敗　分析師對八月不悲觀　月初屬入市良機

這是一個令投資者失望的七月。說好的七翻身不單止缺席，全月更大跌2,866點，完全令好友輸得一敗塗地。七月出現如此凶險形勢，與內地加強對科技及教育等行業監管有關。畢竟相關行業股份，乃是基金寵兒，可是政策風險陰霾籠罩，亦不得不割愛，導致相關股暴挫。輸，已成定局，投資者唯一可做，就是收拾心聲，再戰未來。對於8月份，市場態度相對樂觀，更指出月初正是撈貨好時機。近期捱沽的科技股，正是入市對象。



縱使本月港股大跌近2,900點，但並非全無亮點。港交所（0388）突圍而出，全月累計升幅達7.2%。6月時沉寂，踏入7月港交所已轉強，7月8日更升穿500元大關，再次成為「啡底股」。至月中時，有報道指中概股暫時難赴美上市，香港成為有意在海外上市的中資企業為數不多的選擇，港股有機會成為「東方納斯達克」，為港交所升勢帶來額外動能，一度衝上544元高位，自今年3月初新高。

恒生指數成份股排行榜（01製圖）

已於日前公布中期業績的恒隆地產（0101），過去30日升幅達6.57%，成為本月表現第二佳的藍籌股。列位第三則是港鐵（0066），升幅達6.47%。至於過去30天內表現最曳的為美團（3690），跌幅達到32.9%，其次是阿里健康（0241）及海底撈（6862），分別下跌29.85%及28.61%。

相比於恒指，剛滿周歲的科指表現更失色。不過在半導體板塊仍可尋找到表現不俗的股份，分別為華虹半導體（1347）以及中芯國際（0981），其過去30日的升幅多達14.34%及13.6%；而表現最差的分別為新東方在線（1797）、快手（1024）和微盟（2013），分別下挫50.36%、43.48%及38.67%。

科指在7月創下歷史新低，不過分析師卻認為不應過份看淡科技股。相信中央只是針對修正部份行業，科技股仍是中長線的投資選擇！

恒生科指成份股排行榜（01製圖）

李慧芬：8月初港股再探底 屬入市良機

對於「五窮六絕七翻身」的說法，高寶證券之星董事李慧芬就表示，5月、6月並不窮，7月亦談不上「翻身」，恒指整體橫行，在7月才由二萬八「碌落」二萬五，累挫三千點。反觀科指，表現更差，整體橫行偏軟，本月更一度跌超6700點，監管風險打擊市場信心，尤其是外資基金，一察覺到內地政策的蛛絲馬跡，例如只針對某間企業收緊監管，就沽出相關板塊，最終導致恐慌性拋售。她認為不應過分看淡科技股，內地只是改正科技行業的毛病，科技業仍是未來發展的重中之重，故中長線看好科技股。

至於8月市況，李慧芬預料，月初港股會再試二萬四低位，之後出現反彈，但無法再升至6月高位，27500點仍會是上升阻力。由於8月是業績期，因此下星期港股回調，是很好的買入機會，可「撈底」科技股，但穩健的投資者，亦可選擇現時的國策股避險，例如半導體、新能源板塊。