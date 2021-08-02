滙控半年多賺1.5倍　重返亞洲策略待觀察　分析︰寧願換馬至內銀

滙豐控股（0005）今日（2日）公布上半年業績，期內列帳基準稅前盈利按年大升151%，至108.39億美元；中期股息每股0.07美元。



雖然稅前利潤大升，惟滙控午後升幅大大收窄，由中午公布業績前飆近4%，到收市僅升不足1%，收報43.45港元。盈利超市場預期，但其實收入按年有所減少，派息亦較預期少，以現價計算，中期股息率僅1.3厘，有分析師直言寧願「換馬」內銀股。



滙豐今年上半年列賬基準收入為255.51億元，按年減少4.46%；淨利息收益率為1.21%，較2020年上半年下跌22個基點。（資料圖片）

去年「做大撥備」符國際慣例

今年上半年，滙豐列賬基準收入為255.51億美元，按年減少4.46%；淨利息收益率為1.21%，較2020年上半年下跌22個基點。盈利大升，其中一個主要原因是上半年列賬基準預期信貸損失錄得撥回淨額7億美元，而去年同期有69億美元提撥，一來一回相差76億美元﹙約582.8億港元﹚。

近年滙豐在列賬基準預期信貸損失往往「有多無少」，今次撥回有助「提振」上半年表現。不過，香港城市大學客座教授陳鳳翔則認為，銀行對信貸損失的態度，主要是要達到巴塞爾協議（Basel Accords），維持資本市場穩定。他補充，國際銀行一般在遇上風險時，「做大個撥備」，並指「不單止滙豐會咁做，其它銀行都係咁做，佢都係跟住Basel標準」。作為香港銀行學會高級顧問，他亦「教路」睇銀行業績，不是只盯著撥備，反而要著重前瞻性，看未來發展動力。

香港城市大學客座教授陳鳳翔認為零售銀行業務「無肉食」，未來靠科技做線上生意，減低成本。（資料圖片）

滙豐近年加快淡出虧損業務，如美國及法國的零售銀行業務，陳鳳翔坦言，「一定要咁做㗎喇，十幾年前就唔應該做（零售銀行業務），3年前Deutsche Bank（德意志銀行）都賣咗零售銀行，2008年之後冇人買理財產品，點賺到錢？」他解釋，銀行的主要收入，即存款及貸款均屬利息收入，而非利息收入則來自理財產品，但零售銀行的理財產品「無肉食」，「做零售理財係人數多，但金額少，一定要發展線上，運用智能科技去做，甚至高端理財都應該轉做線上」，他留意到滙豐正向這個方向發展，認為此舉能有效降低成本。至於再高端的私人銀行及家族辦公室，才需要花人力資源發展，以賺取服務費。

滙豐特別提及未來將擴展內地的數碼財富管理業務，對於滙豐能否與內銀爭一席位，陳鳳翔指，現時內地加快金融改革步伐，外資參與度將會提升，故不擔心滙豐的競爭力。他表示，放眼全球，西方經濟增長動力有限，只有中國經濟能保持強勁增長，成全球的增長引擎，滙豐聚焦於內地是正確。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑短期不看好滙豐業務會有極大增長，反而認為內銀股值博率更高。（資料圖片）

溫傑：寧願「換馬」內銀股

對於滙豐今次業績，光大新鴻基財富管理策略師溫傑就表示，要「俾個叻叻佢」，由於撥備支撐，再加上低基數效應，滙豐列帳基準稅前盈利按年大升151%至108.39億美元，超預期。但早前公佈的首季列帳基準稅前溢利57.79億美元，意味著次季溢利50.6億美元，有所倒退。而收入按年減少4.46%，反映息差問題仍存在。

溫傑又指，隨著美國債息收窄，料息差問題會持續影響滙豐業務，另外，雖然滙豐將未來發展重心移至亞洲，減少海外虧損業務，但並非一兩年能成事，故短期不看好滙豐業務會有極大增長。

派息方面，溫傑表示，以往滙豐全年派息每股0.51美元，而是次中期息僅0.07美元，低於預期，故短期股價上升動力有限，甚至有回吐壓力，高位買入的投資者只能講「祝你好運啦」，他料短期股價或於42元至46元之間上落，而滙豐以現價計算，股息僅1.3厘，毫無吸引力，寧願「換馬」內銀股，值博率更高。溫傑建議，可吼郵儲銀行（1658），待其回落至4.75元即可入市。