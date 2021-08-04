阿里季績表現符預期　大行目標價一文看清　大和：目前估值具吸引

阿里巴巴（9988）昨日公布其2022財年首季業績。瑞信發表報告表示，阿里2020財年首財季表現符合預期，非標準會計準則EBITA按年下跌8%但勝預期，新投資虧損少於預期。

儘管首財季表現符合預期，瑞信下降阿里於2022財年至2024財年盈利預測各3.3%、8.4%及8.7%，以反映更高的稅率，及客戶管理收入增長，維持「跑贏大市」評級，目標價由245港元降至226港元。

瑞信建議投資者可留意阿里巴巴多元化策略、監管、增長前景。其中年度活躍消費者達9.12億元人民幣，並帶動系內其他應用程式增長，核心客戶管理收入7月份見較高的基數。瑞信補充，並認為阿里受監管風險相對同業較低。

阿里（9988）季績表現符預期 大行目標價一文看清 大和：目前估值具吸引。（資料圖片）

交銀：阿里目前股價具吸引力

交銀國際發表報告指，阿里目前股價具吸引力，相當於2021年23倍市盈率，對應電商平台市盈率8倍。該行重申予阿里巴巴「買入」評級，惟H股目標價由316港元下調6.3%至296港元，美股目標價由329美元調低至308美元。

另外，該行根據阿里巴巴最新計劃及對業務的增長目標，調整預測指，電商平台持續增長，主要減少於年度活躍買家數及消費金額的穩定增長；CMR電商平台多樣化，變現率基本穩定；戰略性新增投入或超300億元人民幣，核心商業戰略性虧損合計近700億元人民幣，但可能會帶來更廣闊可滲透市場及新堵用戶超過1.3億，雲業務持續扭虧，預計年內盈利接近20億元；數娛業務也將持續減虧10億至40億元。

大和：監管下阿里下行風險有限 維持目標價260港元

大和報告指，阿里巴巴第二季度收入低於預期，主要由於客戶管理收入和佣金收入低於預期，雲業務收入增長亦弱，預計雲業務未來幾個季度會放緩，因教育行業廣告預算減少等。

大和指出，監管帶來的下行風險目前有限，認為目前該股估值有吸引力，又估計明年財年下半年開始，阿里巴巴毛利率有改善的潛力，重申「買入」評級，維持目標價260港元。

至於投行Jefferies亦發表報告指，阿里巴巴管理層上調股份回購規模，反映其對長期前景的信心。該行維持阿里巴巴「買入」評級，目標價328港元。