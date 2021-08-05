長實中期純利增三成至逾83億　派息按年增兩成至41仙

長實集團（1113）公布截至今年6月底止中期業績，純利按年增31.3%至83.55億元，每股純利2.25元，派中期息0.41元，按年大增兩成。

期內，收入減少242.64億元，按年少一成七。上半年度已確認之物業銷售收 入（包括攤佔合營企業)為147.89億元，較去年的194.84億元為主。集團指，住宅物業項目Sea to Sky於期內售罄，而21 Borrett Road第1期、名日‧九肚山及愛海頌均銷售理想，相關收益將於交易完成時入賬。

長江中心二期料2023年落成

物業租賃收入方面為33.53億元，與去年的34.5億元相若；酒店及服務套房業務收入為11.9億元，酒店業務持續受疫情不利影響，收入仍低於2019 冠狀病毒爆發前的水平，由於服務套房收益抵銷酒店虧損，整體收益1.24億元，按年增加2.7倍。

期內，海逸君綽酒店、海逸酒店及集團其他酒店業務的入住率略為改善，錄得平均30%，而以長租住客為主的Horizon Hotels & Suites及其他服務套房業務，則能夠維持平均90%的入住率。

長實指，營商環境及市場消費信心仍有待恢復，故出租率及集團租務收入持續受到影響，原址為和記大廈之長江集團中心二期工程進展順利，預計2023年落成。

李澤鉅：對疫後業務恢復及增長感樂觀

主席李澤鉅以「基礎穩固 應對挑戰」為題，指疫情下，集團堅持不懈、靈活應變，致力改善業務表現，憑藉穩固根基，資產抗跌力強，期內業務發展維持穩健，股東應佔溢利較2020年同期上升。

他又指，以170億元向李嘉誠基金會收購四項基建項目權益，是重要里程碑，帶來具經常性現金流實用資產、獲得現金分派，同時加強集團現有固定收入基礎，回購股份亦為股東提供機會按溢價變現投資。集團將一如以往，繼續致力尋求提供經常性收益優質投資，為股東增值。

展望未來，集團過去經歷多番市場波動，根基穩固，並具充裕現金流，可隨時運用於投資規模較大項目，在充滿挑戰營商環境下將繼續積極強化業務基礎，審慎投資，適度發展，充份體現集團「穩健不忘發展」之核心政策。集團將密切留意環球經濟及疫情發展，隨時作好應變準備，並繼續物色地產及可提供固定收益優質資產，致力推動業務發展及為股東增值，並對疫後業務恢復及增長感到樂觀。