香港電訊半年純利持平　賺19億　中期息派30.7港仙

香港電訊（6823）公布中期業績，截至2021年6月底止半年度，收入按年增長7%，至156.43億元；EBITDA按年增3%，至57.15億元；純利為19億元，按年微升0.1%。每股基本盈利為25.09仙，中期息派30.7仙。

期內，電訊服務收入錄得102.43億元，按年跌1.3%；流動通訊業務收入錄得51.08億元，按年上升12%。

受惠5G服務計劃月費增加及5G客戶基礎擴大，期末後付每名客戶平均消費額（ARPU）上升3%，至187元，去年同期為181元。截至6月底止，已有45.4萬名客戶選用5G服務，佔後付客戶基礎14%。

至於去年從母公司收購得來的收費電視業務（包括Now TV整六個月的貢獻），在上半年帶來12.31億元收益，以及2.12億元EBITDA，反映期內獨家播放歐洲國家盃2020帶動訂購服務及特定賽事通行證帶來的收益。

期內，Now TV的廣告收益較去年同期增加48%，主要受金融及房地產行業所推動。然而，於 2021 年上半年，酒吧及食肆受社交距離措施影響而縮減開支，以致整體業務表現被部分抵銷。

截至2021年6月底，已安裝Now TV服務的客戶數目上升至135.2萬戶，而於2020年12月底為134.8萬戶。

至於屬香港電訊旗下的拍住賞（Tap&Go），截至6月底止已開立賬戶超過300萬個，較去年的260萬個增加14%。集團指，拍住賞獲政府甄選為執行消費券計劃的四個儲值支付工具營運商之一，服務隨即吸納大量新用戶註冊，而附設拍住賞的智能POS的商戶登記數目亦大增。